Zelenskyj: Positiv og ærlig telefonsamtale med Trump

Zelenskyj skriver på X at de to lederne ble enige om å fortsette å samarbeidet for en reell slutt på krigen og en varig fred.

– Vi tror at sammen med USA og Trump, under amerikansk lederskap, kan en varig fred oppnås i år, skriver den ukrainske presidenten. Han sier også at han takket Trump for en god og produktiv start på arbeidet som amerikanske og ukrainske utsendinger har gjort i samtalene i Jeddah.

Zelenskyj sier Trump delte detaljer fra samtalen han hadde med Russlands president Vladimir Putin tirsdag.

– Et av de første skrittene mot en fullstendig slutt på krigen kan være å få slutt på angrepene på energiinfrastruktur og annen sivil infrastruktur. Jeg støtter dette steget, og Ukraina har bekreftet at vi er klare til å iverksette dette, skriver Zelenskyj.

Den ukrainske presidenten sier han oppdaterte Trump om situasjonen på slagmarken og konsekvensene av Russlands luftangrep.

– Vi snakket om situasjonen i Kursk.-regionen, var innom utveksling av krigsfanger og retur av ukrainske barn som har blitt tatt av russiske styrker. Vi diskuterte også tilstanden i Ukrainas luftforsvar og muligheten for å styrke det for å beskytte liv, fortsetter han.

Etter samtalen sier Det hvite hus at Trump vil hjelpe Zelenskyj med å få mer luftvern fra Europa.