WMO: Klimakatastrofer tvinger rekordmange til å flykte

FNs vær- og klimabyrå viser i rapporten « State of the Global Climate» til at fattigere land blir hardere rammet av sykloner, tørke, skogbranner og andre naturkatastrofer.

Men også velstående land ble rammet, påpeker WMO i rapporten, og viser til oversvømmelsene i Valencia i Spania, der 224 mennesker mistet livet. Skogbranner i Canada og USA sendte over 300.000 mennesker på flukt, fremgår det av rapporten.

– Som svar på dette, intensiverer WMO og verdenssamfunnet arbeidet med å styrke systemer for tidlig varsling og klimatjenester, sier WMO-leder Celeste Saulo.

WMO har et ønske om at hele verden skal være dekket av slike systemer innen utgangen av 2027. I rapporten skriver FN-byrået også at indikatorer på klimaendringer nok en gang har nådd rekordnivåer.

– De klare tegnene på klimaendringer forårsaket av menneskelig aktivitet nådde nye høyder i 2024, der noen av konsekvensene vil være umulige å endre over hundrevis eller kanskje tusenvis av år, skriver WMO.

2024 var det varmeste året som er registrert på de 175 årene man har statistikk. Også i sjøen fortsatte temperaturene å stige, samtidig som issmelting øker i bekymringsfull takt, uttaler Saulo.

