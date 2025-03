USAs sentralbank lar renten være uendret

Sentralbanken Federal Reserve – The Fed – skriver i en pressemelding om rentebeslutningen at usikkerheten rundt de økonomiske fremtidsutsiktene er økt. Etter at Donald Trump ble gjeninnsatt som president i januar, har han stadig truet med importtoll på varer fra flere land og har både innført og opphevet tolltiltak på svært kort varsel.

– Rentekomiteen søker å oppnå høyest mulig sysselsetting og et langsiktig prisvekst på 2 prosent. Vi følger nøye med på risiko knyttet til begge sider av dette dobbeltmandatet. Vi vil fortsette å følge med på implikasjonene av informasjonen som kommer inn om de økonomiske fremtidsutsiktene, skriver bankens rentekomité i pressemeldingen.

Banken regner fortsatt med at det vil komme to rentekutt på 0,25 prosentpoeng hver i løpet av 2025 og 2026.

Samtidig påpeker The Fed at indikatorer nylig har antydet at den økonomiske aktiviteten fortsetter å øke i godt tempo. Arbeidsledigheten er stabilisert på et lavt nivå de siste månedene, og arbeidsmarkedet er fortsatt solid. Inflasjonen er noe høy, skriver banken i pressemeldingen.

Det var på forhånd ventet at The Fed ville vente med å kutte den amerikanske renten mens de vurderer virkningen av Trumps økonomiske politikk. Også ved rentemøtet i slutten av januar – det første etter at Trump ble gjeninnsatt – ble renten stående uendret.