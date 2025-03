Har avgradert Kennedy-dokumenter

Nasjonalarkivet i USA avgraderte dokumentene tirsdag etter at president Donald Trump i en presidentordre 23. januar ga ordre om at de resterende dokumentene knyttet til drapet på Kennedy, hans bror Robert F. Kennedy og borgerrettsforkjemperen Martin Luther King jr., skulle publiseres.

Mandag denne uken sa Trump at det dreier seg om 80.000 sider med hemmeligstemplede dokumenter.

Tirsdag ble over 1.100 dokumenter, med til sammen over 31.000 sider, lagt ut på nasjonalarkivets nettsted.

Det aller meste av Kennedy-relaterte dokumenter, over 6 millioner sider, er avgradert fra før.

Trump lovet også under sin første presidentperiode å avgradere alle hemmeligstemplede dokumenter om Kennedy-drapet, men valgte til slutt å holde tilbake mange dokumenter av det som ble omtalt som etterretningshensyn.

Dramatiske år

De politiske drapene på 1960-tallet sjokkerte USA og resten av verden.

President John F. Kennedy ble skutt og drept mens han kjørte en åpen bil under et besøk i Dallas i Texas 22. november 1963.

24 år gamle Lee Harvey Oswald ble pågrepet og anklaget for drapet, men ble selv drept før han fikk forklare seg.

Det har siden vært omfattende spekulasjoner og konspirasjonsteorier om hvorvidt Oswald var alene om drapet, eller om også andre var involvert.

Robert F. Kennedy, som var justisminister og senere senator, ble skutt i Los Angeles 5. juni nesten fem år senere, i forbindelse med Demokratenes nominasjonskamp i 1968.

Noen måneder tidligere, 4. april 1968, ble den svarte borgerrettsforkjemperen Martin Luther King, jr. skutt og drept på et motell i Memphis.

Mye arbeid venter

Larry J. Sabato, som leder Center for Politics ved Unviersity of Virginia, og som er forfatter av boken «The Kennedy Half-Century», sier at hans stab har begynt å pløye gjennom dokumentene. Men det kan ta tid før man får oversikt over dokumentenes omfang, mener han.

– Vi har mye arbeid å gjøre, i lang, lang tid fremover, og folk må bare akseptere det, sier han.

Mens Trump mandag sa at rundt 80.000 sider skal avgraderes, har nasjonalarkivet i USA oppgitt på sitt nettsted at det dreier seg om «alle dokumenter som tidligere har vært gradert».

Forskere har anslått at rundt 3000 dokumenter ikke er blitt avgradert.

I forrige måned uttalte FBI at det føderale politiet har avdekket rundt 2400 nye dokumenter knyttet til Kennedy-drapet.

Enorm interesse

Mange som har studert dokumenter som er blitt avgradert tidligere har sagt at allmennheten ikke bør vente seg noen omfattende avsløringer fra de nye avgraderte dokumentene. Men det er fortsatt enorm interesse i detaljer knyttet til drapet, og hendelsene rundt drapet.

Sabato sier at hans team har en «lang, lang liste» med dokumenter som de er på utkikk etter og som tidligere har vært gjenstand for omfattende sladding.

– Det må være noe virkelig, virkelig sensitivt som gjør at de har sladdet et avsnitt eller en side eller flere sider i et slikt dokument. Noe av det handler om Cuba, noe handler om det CIA gjorde eller ikke gjorde av relevans rundt Lee Harvey Oswald, sier Sabato.

