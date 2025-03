Strandede astronauter hjemme igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bakkemannskapene brøt ut i jubel da romkapselen raste inni atmosfæren, omgitt av intens varme på 2000 grader, før fallskjermene etter hvert løste seg ut og kapselen landet stødig i sjøen utenfor Floridas vestlige kyst i det fine været tirsdag klokken 17.57 (22.57 norsk tid).

Raske båter var på plass med mannskap for å foreta innledende sikkerhetsundersøkelser. Deretter kom et fartøy som skulle hente med seg mannskapet, før de skulle flys til Houston.

Returen fra Den internasjonale romstasjonen (ISS) gikk helt etter planen, og sammen med Wilmore (59) og Williams (62) var også den amerikanske astronauten Nick Hague og den russiske kosmonauten Aleksandr Gorbunov.

Boeing-problemer

Wilmore og Williams ankom Den internasjonale romstasjonen (ISS) 5. juni med Boeings nye romkapsel Starliner.

Målet var å tilbringe en uke på romstasjonen og så dra tilbake til jorden med romkapselen, men den uprøvde kapselen viste seg å ha så store problemer at Nasa besluttet å sende den tom tilbake.

Dermed ble det som skulle være en kort prøvetur til et ni måneders opphold på romstasjonen. Det ga dem tid til å sirkle 4576 ganger rundt jorden og tilbringe en reiselengde på 195 millioner kilometer.

Søndag ankom en romkapsel fra SpaceX med nytt mannskap for blant annet å erstatte Hague og Gorbunov, som har fullført sine oppdrag på ISS.

Tirsdag kunne så Wilmore og Williams, sammen med Hague og Gorbunov, sette seg i romkapselen med kurs for jorden.

– For en reise

Returen tirsdag varte i 17 timer.

– På vegne av SpaceX, velkommen hjem, lød det i radioen fra SpaceX-kontrollsenteret i California.

– For en reise. Jeg ser en kapsel full av glis her, svarte Hague, som ledet hjemreisen fra ISS.

Kort tid etter landingen i sjøen ble luken åpnet, og de fire i romkapselen kom ut, én etter én. De vinket og ga tommel opp.

Det var ikke bare båter som var på plass for å ta imot romfarerne. En uventet eskorte dukket også opp – en flokk lekende delfiner.

De fire romfarerne ble senere sendt med helikopter til Houston. Der får de tilbringe tid med familiene sine i en dag eller to, før de skal gjennomgå et 45 dagers langt program med fysisk rehabilitering.

Med 286 dager på ISS har Wilmore og Williams vært 278 dager lenger enn ventet på ISS, og dermed også overskredet lengden på et typisk seks måneders langt oppdrag, men de har heller ikke slått noen rekorder. Lengden på oppholdet gjør at de havner på sjetteplass på listen over amerikanske astronauter som har tilbrakt mest tid i verdensrommet på ett enkelt oppdrag.

Frank Rubio har USA-rekorden med 371 dager. Den russiske kosmonauten Valeri Poljakov har verdensrekorden med 437 dager.

– Utrolig utholdenhet

Til tross for utfordringer ved lange opphold i rommet, som blant annet tap av muskel- og beinmasse, utfordringer knyttet til syn, samt behov for gjenopprettelse av balanse, sier eksperter at de ni månedene er håndterbart når det gjelder helserisiko.

Men det uventede lange oppdraget, som heller ikke hadde tatt høyde for behov for flere forsyninger, har utløst sympati med de to astronautene.

– Hvis du skulle oppdage at du gikk på jobb i dag og så kom til å bli sittende fast på kontoret de neste ni månedene, så hadde du nok bitt grepet av panikk, sier Joseph Keebler, som er psykolog ved Embry-Riddle Aeronautical University, til nyhetsbyrået AFP.

– Disse personene har vist utrolig utholdenhet, sier Keebler.

Wilmore og Williams la etter hjemkomsten tirsdag vekt på at de godt kunne ha tilbrakt enda mer tid på ISS. Men de medgikk at et så langt opphold har vært vanskelig for familiene deres.

Politisk mynt

USAs president Donald Trump og hans nære rådgiver Elon Musk, som også er SpaceX-sjef, har gjentatte ganger antydet at tidligere president Joe Biden etterlot astronautene i rommet og nektet å gjennomføre en tidligere redningsplan.

Men slike anklager har ikke slått an i romfartsmiljøet. Nasas plan for hjemsendelse av astronautene har riktig nok vært uendret siden de ble overflyttet fra det som skulle være en SpaceX-retur i september, til SpaceX-returen som fant sted tirsdag.

Men i slutten av januar ba Trump Musk om å få fortgang i arbeidet med å hente astronautene. SpaceX hadde ingen ny romkapsel som sto klar, og tok derfor i bruk en annen brukt romkapsel, noe som fremskyndet transporten med i hvert fall noen uker.

Steve Stich, som leder Nasas kommersielle bemanningsprogram, bekreftet på en pressekonferanse etter den vellykkede landingen tirsdag at det ikke har funnet sted noen diskusjoner om å hente hjem astronautene på et tidligere tidspunkt. De aller siste forsinkelsene skyldtes SpaceX' egne justeringer, sa han.

Samtidig har Trump fått oppmerksomhet for noen mer uvanlige uttalelser. Han har kalt Williams for «kvinnen med det ville håret» og spekulert rundt personkjemien mellom Williams og Wilmore.

– De har vært etterlatt der oppe. Jeg håper de liker hverandre. Kanskje de elsker hverandre, jeg vet ikke, sa Trump nylig på en pressekonferanse i Det hvite hus.

