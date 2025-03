Norsk student i Istanbul: – Myndighetene har stengt kollektivtransport og veier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Kenneth Kandolf Haug/NTB

– Jeg reiste tidlig til campus, så jeg fikk ikke med meg noe i byen, sier hun lattermildt til NTB.

Breivik tar siste semester i sin mastergrad i rettsvitenskap som utveksling på det private Koc-universitetet utenfor Istanbul sentrum i Tyrkia. Ved 8-tiden lokal tid begynte hun å få meldinger om nattens utvikling.

Istanbul-ordfører Ekrem Imamoglu, som er en av president Recep Tayyip Erdogans sterkeste utfordrere, ble pågrepet under en razzia mot boligen sin. Imamoglu har vært under etterforskning for korrupsjon i flere år, noe han selv mener er politisk motivert.

Strandede medstudenter

Inntil videre er mange av den tidligere Unge Venstre-lederens medstudenter strandet nærmere sentrum av Istanbul på grunn av myndighetenes grep.

– De har stengt ned metroen og flere veier, særlig rundt Taksim-plassen. De stenger vel for å hindre demonstrasjoner, sier hun.

Breivik peker på at myndighetene har strammet inn kraftig mot demonstrasjoner i Istanbul de siste årene, og at de bannlyste demonstrasjoner knyttet til kvinnedagen 8. mars.

– Det er en del av den store nedbyggingen av den tyrkiske rettsstaten og demokratiet som regjeringen har gjort til sin livsoppgave, sier hun.

Polarisert

– Mange er nok litt avventende til hvordan situasjonen utvikler seg. Nå har det skjedd mye i tyrkisk politikk på kort tid. Det er definitivt en anspent og urolig stemning her, forteller Breivik.

Hun peker på at det politiske livet i Tyrkia er svært polarisert i utgangspunktet.

I helgen holder Tyrkias sterkeste opposisjonsparti, CHP, kongress. Der skulle trolig Imamoglu, som anses som både populær og karismatisk, velges som presidentkandidat.

Erdogan har i utgangspunktet ikke mulighet til å stille som kandidat ved neste presidentvalg, fordi han har sittet for lenge i henhold til grunnloven. Regjeringskoalisjonen ser imidlertid ut til å søke enighet med det prokurdiske partiet Dem for å få to tredelers flertall og endre grunnloven.

Dårlig på meningsmålingene

– Akkurat nå går det dårlig for regjeringen og Erdogans parti AKP. Inflasjonen har vært utrolig høy de siste årene. Det er mye misnøye, og de ligger dårlig an på meningsmålingene. Ved sist lokalvalg i 2024 vant CHP i alle de store byene, forklarer Breivik.

Imamoglu og ordføreren i hovedstaden Ankara, Mansur Yavas, var ventet å stille som presidentkandidater. Den første antydningen til at noe var galt, kom imidlertid allerede tirsdag kveld. Da trakk Istanbul-universitetet tilbake Imamoglus vitnemål, noe som i praksis gjør at han ikke kan stille som presidentkandidat. I Tyrkia er det krav om at presidentkandidater har høyere utdanning.

– Det har ironisk nok vært kontroverser rundt Erdogans vitnemål og spekulert i hvorvidt det ble forfalsket, sier Breivik.

Kurdisk våpenhvile

De siste månedene har det vært flere andre store begivenheter i tyrkisk politikk. 27. februar varslet den fengslede lederen for den kurdiske PKK-militsen, Abdullah Öcalan, gruppa til å legge ned våpnene. Det skjedde etter et besøk fra en delegasjon fra det nevnte Dem-partiet.

– Mange ble nok forsiktig optimistiske, men det er ikke godt å si hva som faktisk vil være resultatet av disse bevegelsene. Erdogan må gi innrømmelser overfor det kurdiske folket, men samtidig har det vært mange pågripelser av nøkkelpersoner, akademikere, politikere og journalister som jobber for den kurdiske saken, forteller den norske studenten.

Breivik peker også på Erdogans og den tyrkiske statens geopolitiske ambisjoner, særlig etter regimeskiftet i Syria i vinter.

Les også: Overtydelig at vår verdensorden er i trøbbel (+)

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: Ekspert: – Kan ikke stole på det Trump sier om Nato (+)