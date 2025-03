Føderal dommer blokkerer Trump-ordre om transpersoner

Dommer Ana Reyes i Washington D.C. sa tirsdag at Trumps ordre om å stenge ute transpersoner fra militærtjeneste, trolig innebærer brudd på deres grunnlovsfestede rettigheter.

Hun ga Trump-administrasjonen tre dager på seg til å anke. Det hvite hus har så langt ikke kommentert saken.

Reyes utstedte en midlertidig forføyning etter anmodning fra advokatene for seks transpersoner som er i aktiv militærtjeneste, samt to andre transpersoner som ønsker å verve seg.

Det var 27 januar at Trump utstedte presidentordren. Der står det at soldater som identifiserer med et annet kjønn enn sitt biologiske, «er i strid med en soldats forpliktelse til en ærlig, sann og disiplinert livsførsel, også i privatlivet». Presidenten sier dette er skadelig for militærets beredskap og at det derfor trengs en revidering av dagens politikk.

I sin forrige presidentperiode forsøkte Trump å forby transpersoner i forsvaret, men saken verserte i rettssystemet i flere år, før Joe Biden opphevet forbudet kort tid etter at han kom til makten.

