FN-kommisjon: Russland begår forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina

Undersøkelseskommisjonen for Ukraina ble oppnevnt av FNs menneskerettsråd i mars 2022, kort tid etter den russiske invasjonen.

Kommisjonen ledes av den svært erfarne norske juristen og høyesterettsdommeren Erik Møse. Han har tidligere vært dommer ved Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg og ved FNs straffedomstol for Rwanda.

Onsdag la Møse fram kommisjonens siste rapport i FNs menneskerettsråd.

Bortfører

– Vi har tidligere konkludert med at Russland har begått forbrytelser mot menneskeheten ved bruk av tortur, sa Møse.

– I denne rapporten har vi også funnet at Russland begår forbrytelser mot menneskeheten gjennom tvungne forsvinninger, fortsatte han.

Rapporten viser til at Russland har bortført et stort antall sivile ukrainere. Dette har vært ledd i det kommisjonen kaller «et omfattende og systematisk angrep mot sivilbefolkningen» både i okkuperte ukrainske områder og i Russland.

Blant ofrene er lokale ledere og tjenestemenn, journalister og andre som Russland anser for å være en trussel mot eget nærvær i Ukraina.

Koordinert politikk

– Dette har vært en koordinert, statlig politikk, sa Møse.

– FN-kommisjonen baserer sin rapport på intervjuer med nærmere 1800 personer, inkludert ofre og vitner til disse forbrytelser, sa han.

Ifølge rapporten er et stort antall sivile tatt til fange i de russiskkontrollerte områdene. Mange av dem er overført til fangeleirer og fengsler i Russland.

– Mange av ofrene har vært savnet i måneder og år, og noen døde i fangenskap, heter det i rapporten.

Russiske okkupanter kritiseres for ikke å informere om hvem som holdes fanget eller hvor fangene befinner seg.

Omfattende tortur

Tortur av fanger er også utbredt, slår FN-granskerne fast.

– Russland har på systematisk vis benyttet tortur mot visse kategorier av fanger for å få informasjon og skremme, heter det.

Den mest brutale formen for tortur finner sted under avhør, og mannlige fanger blir på systematisk vis utsatt for seksuell vold som en form for tortur, slås det videre fast.

Brutal policy

FN-granskerne har etterforsket en rekke rapporter om at russiske soldater har drept eller såret ukrainske soldater som har overgitt seg. Det er en krigsforbrytelse, slås det fast.

– Vitneutsagn fra soldater som har desertert fra russiske styrker, tyder på at det foreligger en policy om ikke å ta fanger, men i stedet drepe dem, heter det i rapporten.