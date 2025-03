Europol advarer: Kriminelle utnytter KI og truer hele EU

I sin nye rapport The changing DNA of serious and organized crime fastslår Europol at kriminalitet blir stadig mer destabiliserende for samfunnet.

– Hele underverdenens DNA er i ferd med å endre seg fundamentalt, heter det i rapporten. De kriminelle nettverkene har tilpasset seg den ustabile verdenssituasjonen og har tatt i bruk ny teknologi, som kunstig intelligens (KI), blokkjedeteknologi og datahåndtering.

Rapporten advarer om økning i blant annet cyberangrep, svindel, menneskehandel og smugling av våpen og narkotika – der alle arenaer er gjennomsyret av ny teknologi.

Den fremste arenaen

– Internett er ikke bare et verktøy, det har blitt den fremste arenaen for kriminalitet, uttalte Europols sjef Catherine De Bolle på presentasjon av rapporten.

– Dette er et kappløp mellom de som utnytter teknologi for å begå forbrytelser, og de som bruker den for å bekjempe dem. Vår oppgave er å sørge for at kriminalitetsbekjempelsen ligger i forkant, understreket hun.

Den organiserte kriminaliteten beskrives som både mer etablert og mer destabiliserende enn noen gang før.

To hovedfronter

Ifølge Europol trues EU-landene på to fronter. Dels internt, gjennom hvitvasking, korrupsjon og vold. Men også eksternt, der kriminelle nettverk i økende grad fungerer som mellommenn for utenforstående aktører i en hybrid krigføring.

Mens noen trusler stadig utspiller seg i den fysiske verden, flyttes stadig mer av de kriminelle handlingene over i den digitale verden, der kriminelle blant annet rekrutterer, kommuniserer og innkrever betalinger.

Rapporten danner grunnlaget for EUs strategi mot organisert kriminalitet de neste fire årene. Europol oppfordrer til økt samarbeid mellom EU-landene, blant annet gjennom bedre utveksling av etterretningsinformasjon.

– Fremtiden for europeisk sikkerhet ligger i våre hender. Truslene utvikler seg, men det gjør vi også. Gjennom samarbeid kan vi snu trenden, mener De Bolle.

Göteborg en vekker

Europol konstaterer også at den økende bruken av mindreårige som gjerningspersoner både river samfunn i stykker og fungerer som en beskyttelse for kriminelle ledere, som dermed blir vanskeligere å identifisere og straffeforfølge.

Også her spiller ny teknologi en stor rolle. Rekrutteringen foregår ofte via sosiale medier og meldingsapper.

Migrasjonskommissær Magnus Brunner minner om at det nå er ti år siden det gjengrelaterte dobbeltdrapet på Vårväderstorget i Göteborg i 2015. Et dobbeltdrap som ble en alvorlig vekker for Europas kamp mot organisert kriminalitet.

– Det sjokkerte Sverige, men det sjokkerte også hele EU. Det åpnet øynene våre for hvordan kriminaliteten påvirker hverdagen til vanlige EU-borgere, sier Brunner.

