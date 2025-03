Trump skal snakke med Putin tirsdag morgen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I morgen tidlig skal jeg snakke med president Putin angående krigen i Ukraina, skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Noe nøyaktig tidspunkt er så langt ikke oppgitt, men det ligger da an til at samtalen blir holdt i løpet av tirsdag ettermiddag norsk tid.

Begge parter bekreftet tidligere mandag at samtalen skal finne sted.

I forrige uke la USA frem et forslag om en 30 dager lang våpenhvile, et forslag som Ukraina stilte seg bak. Russland har på sin side stilt en rekke betingelser for å gå med på avtalen.

– Mange elementer i en endelig avtale er kommet på plass, men mye gjenstår. Tusener av unge soldater, og andre, er blitt drept. Hver uke blir 2500 soldater, fra begge sider, drept, og dette må ta slutt nå, fortsetter Trump.

– Jeg ser frem til samtalen med president Putin, sier han.

