Trump-administrasjonen sier de vil gi jobben tilbake til 24.000 sparkede føderalt ansatte

Ifølge NBC News har tjenestepersoner i 18 føderale departementer, direktorater og byråer signert erklæringer der de redegjør i detalj for hvordan de jobber med å ansette folk som har fått sparken igjen. Dette for å følge opp en rettsordre fra forrige uke, der to føderale dommere beordret Trump-administrasjonen til å midlertidig ansette tusenvis av ansatte som ble oppsagt.

Dokumentene gir for første gang full innsikt i hvor mange ansatte som mistet jobben da administrasjonen sparket flere ansatte som jobbet på prøvetid.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har flesteparten av disse hatt stillingene sine i under ett år, men noen av dem har vært offentlig ansatte lenge. Totalt er det snakk om over 24.000 personer.

Mange av dem som nå blir ansatt igjen, kommer imidlertid ikke rett tilbake på jobb. I stedet vil de være i betalt permisjon inntil videre.

NBC News har vært i kontakt med flere av dem som tidligere har fått sparken. En av dem forteller at han har fått epost om at han blir ansatt igjen, mens andre forteller at de ikke har hørt noe om det.