Støre om Gaza-angrep: En stor tragedie

– For menneskene på Gaza er dette en stor tragedie. De er nærmest uten beskyttelse, sier Støre om Gaza-angrepene.

– Mange av dem bor i telt og ruinene av det som er ødelagt, sier statsministeren til NRK.

Utenriksminister Espen Barth-Eide (Ap) kaller angrepene et mareritt.

– Dette er et mareritt, både for den hardt prøvede palestinske sivilbefolkningen, som trenger fred, og for de israelske gislene og deres familier, som har håpet at de kan få komme hjem, skriver Eide i en kommentar til NTB.

– Nå må kamphandlingene stanse umiddelbart slik at forhandlingene om en fortsettelse av våpenhvileavtalen kan starte opp igjen, fortsetter han.

