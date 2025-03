Reaksjonene hagler etter Israels nye angrepsbølge: – Grusomt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Idunn Lavik/NTB

– Dette er et grusomt angrep på en sivilbefolkning som ikke har noe sted å gjemme seg, og det rammer hundrevis av barn som allerede er traumatisert etter en langvarig og brutal krig, sier generalsekretær Kari Helene Partapouli i Plan Norge.

De israelske angrepene mot Gazastripen tirsdag betyr at våpenhvilen mellom Israel og Hamas er over. Flere hundre meldes drept, og både øyevitner, helsearbeidere og andre kilder sier mange av de drepte er kvinner, barn og eldre.

FNs generalsekretær António Guterres er sjokkert over utviklingen, heter det i en uttalelse fra talspersonen hans:

– Han ber innstendig om at våpenhvilen respekteres.

– Redselen blir dypere

– Nattens bombing og drap av flere hundre palestinere må ses i sammenheng med det pågående folkemordet, som bekreftes av den humanitære blokaden av Gaza, sier Bergdis Joelsdottir, leder for politikk og samfunnsavdelingen i Amnesty Norge.

Israel har tidligere kategorisk avvist alle anklager om folkemord og sier at de tar ekstraordinære hensyn for å minimere sivile tap i Gaza.

– Hver gang det ser ut til at redselen har nådd sitt høydepunkt, blir den ytterligere dypere, sier Joelsdottir.

Frykter konsekvensene

– Når kampene gjenopptas, svekkes håpet om en løsning som varer, og lidelsen for sivilbefolkningen på Gaza fortsetter, sier utenlandssjef Jørgen Haldorsen i Røde Kors.

Våpenhvilen mellom Israel og Hamas trådte i kraft 19. januar og satte en stopper for 15 måneder med angrep der flere titusener ble drept.

– Våpenhvilen har spart mange menneskeliv og gjort det mulig å hjelpe flere på grunn av at kampene stilnet. Vi frykter nå for konsekvensene av at krigføringen gjenopptas, sier Haldorsen.

– Samvittighetsløst

FNs koordinator for de okkuperte palestinske områdene, Muhannad Hadi, kaller de israelske angrepene for samvittighetsløse.

– En våpenhvile må gjeninnføres umiddelbart. Folk i Gaza har tålt ufattelige lidelser, sier han i en uttalelse.

Israel begrunner angrepene med at Hamas har nektet å løslate alle gislene som holdes i Gaza. Kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu varsler at fra nå av kommer Israel til å bruke stadig mer militær makt.

– En slutt på fiendtlighetene, vedvarende humanitær bistand, løslatelse av gislene og gjenoppretting av grunnleggende tjenester og folks levebrød er den eneste veien videre, sier Hadi.

