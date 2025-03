Presidentene fra Kongo og Rwanda har diskutert konflikten i Øst-Kongo

– Statslederne ble enige om behovet for å fortsette diskusjonen som Qatar har tatt initiativet til, for å få lagt et solid grunnlag for en varig fred, heter det i en felles uttalelse fra de tre landene som Reuters har sett.

Opprørsgruppa M23 har de siste månedene tatt kontroll over store deler av provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu i Kongo, inkludert provinshovedstedene Goma og Bukavu.

Minst 7000 mennesker er ifølge kongolesiske myndigheter drept og millioner er drevet på flukt som følge av kamphandlingene. Bare siden november er minst 600.000 drevet på flukt, ifølge FN.

FN-eksperter har funnet «solide bevis» for at Rwanda har de facto kontroll over M23, og at opptil 4000 rwandiske regjeringssoldater kjemper sammen med opprørerne. Dette benekter Rwandas mangeårige president Paul Kagame.

Kongo anklager Rwanda for å være ute etter de rike mineralressursene øst i landet.