Netanyahu: Angrepene mot Gaza er bare begynnelsen

– Ingenting vil stoppe oss fra å oppnå alle våre krigsmål – å knuse Hamas og få frigitt alle gislene, sa Netanyahu i en forhåndsinnspilt tale sendt på israelsk TV tirsdag kveld.

Han sa videre at det er nødvendig med militært press for å få gislene fri.

– Fra nå av vil forhandlinger kun skje under ild, fortsatte han.

Innenrikspolitiske motiver

Netanyahu avviser at det også kan ha ligget innenrikspolitiske motiver bak beslutningen om å gjennomføre et nytt massivt angrep i Gaza.

Netanyahu er under kraftig kritikk, blant annet fordi han forsøker å avsette lederen for den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet.

Ved å gjennomføre et nytt angrep fikk han også den ytterliggående høyrepolitikeren Itamar Ben-Gvir og hans parti Jødisk makt med på laget og inn i koalisjonsregjeringen igjen.

Tirsdag skulle Netanyahu også ha møtt i retten for å svare på nye anklager om korrupsjon, men avviser at angrepet hadde noe å gjøre med dette, slik flere israelske medier har antydet.

– De gjentar bare gang på gang Hamas-propaganda, sa Netanyahu.

Hundrevis av drepte

Over 400 mennesker ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept og nærmere 600 ble såret i de massive israelske angrep på Gazastripen natt til tirsdag. Ifølge FNs barnefond (Unicef) skal det være mer enn 130 barn blant de drepte.

Angrepene fant sted til tross for våpenhvilen som trådte i kraft 19. januar.

Den første fasen av våpenhvilen utløp 1. mars. Israel har krevd at den første fasen forlenges, og at Hamas løslater flere gisler. Hamas har nektet dette og viser til at de resterende gislene skal løslates i andre fase av våpenhvilen, i tråd med avtalen som er inngått.

Truer med utslettelse

Israels forsvarsminister Israel Katz er også klar på at angrepene vil fortsette.

– Hamas må forstå at spillereglene nå er endret, sier han.

– Dersom de ikke straks løslater alle gislene, vil helvetes porter bli åpnet, og de vil bli møtt med Israels fulle militære styrke både fra luften, til sjøs og på bakken, inntil de er fullstendig utslettet, sa Katz under et besøk på en israelsk militærbase tirsdag.