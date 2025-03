Midtøsten-forsker frykter etnisk rensing av Gazastripen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er helt grusomt, det som har skjedd i natt, og en klar avslutning på våpenhvilen. Størrelsesordenen på angrepet er helt enormt, fastslår Midtøsten-ekspert Jensehaugen om Israels bombing av Gazastripen natt til tirsdag.

Han mener at USAs president Donald Trump i større grad enn tidligere president Joe Biden gir Israel grønt lys for krigføring.

– Biden gjorde ikke store forsøk på å bremse Israels bombing av Gazastripen, men Trump forsøker heller ikke retorisk å bremse Israel, tvert imot har Trump selv tidligere i år uttalt at helvete kommer til å bryte løs.

Trump uttalte dette i februar dersom ikke Hamas løslater alle israelske gisler.

Fare for etnisk rensing

Jensehaugen mener at faren for at Israel går til etnisk rensing av Gazastripen er til stede.

Trump la i februar fram en plan for Gazastripen, som innebar at de to millioner palestinerne som bor der, skulle forflyttes til naboland som Jordan og Egypt.

I tillegg ville han ha amerikansk eierskap av området, som han så for seg skulle gjenoppbygges og gjøres til et såkalt Midtøstens riviera. Trump presiserte senere at ingen palestinere skulle utvises.

Jensehaugen mener imidlertid at Trumps utsagn har gitt et rom i israelsk politikk om at det er greit for etnisk rensing av Gaza.

– Det er kanskje den største forskjellen fra Biden til Trump, sier han.

Blir enda verre

Han frykter at utviklingen nå vil bli enda verre.

– Israel har hindret mat i å komme inn på Gaza i 17 dager i strekk. Det er et fryktelig dårlig scenario for kraftig opptrapping, understreker han.

Det israelske militæret har bedt palestinerne om å evakuere den østlige Gazastripen og bevege seg mot de sentrale delene.

– Det innebærer høyst sannsynlig at israelske bakkestyrker skal inn, sier Jensehaugen.

