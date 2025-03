Israels forsvarsminister truer med fullstendig utslettelse i Gaza

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over 400 mennesker, blant dem mange barn, ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept i massive israelske angrep på Gazastripen natt til tirsdag.

Angrepene fant sted til tross for våpenhvilen som trådte i kraft 19. januar.

Den første fasen av våpenhvilen utløp 1. mars. Israel har krevd at den første fasen forlenges og at Hamas løslater flere gisler. Hamas har nektet dette og viser til at de resterende gislene skal løslates i andre fase av våpenhvilen, i tråd med avtalen som er inngått.

For å legge press på Hamas har Israel innført full blokade av nødhjelp til Gaza og også kuttet strømforsyningen til enklaven.

Tirsdagens angrep skjedde med tilslutning fra USA, og Israels forsvarsminister varsler nye angrep og fullstendig utslettelse av palestinerne i Gaza.

– Dersom de ikke straks løslater alle gislene, vil helvetes porter bli åpnet, og de vil bli møtt med Israels fulle militære styrke både fra luften, til sjøs og på bakken, inntil de er fullstendig utslettet, sa Katz under et besøk på en israelsk militærbase tirsdag.