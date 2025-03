Sjokkerte palestinere våknet til massiv bombing

Tirsdag morgen hadde dødstallet steget til rundt 330, ifølge palestinske helsemyndigheter. Både øyenvitner, helsearbeidere og andre kilder sier at mange av de drepte er kvinner, barn og eldre.

Luftangrepene betyr at våpenhvilen mellom Israel og Hamas definitivt er over.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) beskriver det som skjer, som et mareritt.

– Dette er et mareritt, både for den hardt prøvede palestinske sivilbefolkningen, som trenger fred, og for de israelske gislene og deres familier, som har håpet at de kan få komme hjem, skriver Eide i en kommentar til NTB.

Han ber om at kamphandlingene må stanse umiddelbart.

Våknet til eksplosjoner

En FN-ansatt på Gazastripen beskriver natten som svært vanskelig. Hun forteller at hun våknet ved 2-tiden til lyden av svært kraftige eksplosjoner. Da drønnene avtok, hørte hun mennesker skrike og ambulansesirener.

– Bombardementene har fortsatt gjennom natten, men med mindre intensitet enn i begynnelsen. Hele natten har det vært en konstant summing fra droner og fly, sier Rosalia Bollen, som jobber som kommunikasjonsarbeider for FNs barnefond Unicef, til nyhetsbyrået AP.

Hun sier også at angrepene traff telt og bygninger der det bor fordrevne palestinere.

– Vi ser nå i morges at flere titall barn er drept, opplyser hun.

Ahmed Abu Rizq, en lærer på Gazastripen, sier at han og familien våknet til angrep «overalt».

– Vi var skremt, barna våre var skremt. Vi fikk mange telefoner fra slektningene våre som ville sjekke, sier han til Al Jazeera.

Han sier også at familier strømmet til sykehusene med levningene av barna sine i armene.

– Rammet bygg med fordrevne

En journalist som jobber for Al Jazeera, opplyser at angrepene var rettet mot tett befolkede nabolag, samt provisoriske skoler og bygninger der fordrevne palestinerne hadde søkt husly.

Tareq Abu Azzoum, som befinner seg i Deir al-Balah, sier også at de har fått vite at spedbarn, barn, kvinner og eldre er funnet drept i ruinene.

Blant ofrene er også Mahmud Abu Watfa, mannen som ledet Gazas innenriksdepartement, opplyser to ikke navngitte Hamas-kilder til nyhetsbyrået AFP.

Angrepene skal også ha rammet et fengsel i Shati i utkanten av Gaza by. En video fra nyhetsbyrået AP viser at bygningen ligger i grus, og at folk forsøker å få tak i de mange som ligger begravd i ruinene. Over 30 fanger og politimenn skal ha blitt brakt til Shifa-sykehuset, som ligger i nærheten.

– Ofrer gislene

Israel begrunner angrepene med at Hamas har nektet å løslate alle gislene, og kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu varsler at fra nå av kommer Israel til å bruke stadig mer militær makt.

Men familiene til de gjenværende gislene er skrekkslagne over utviklingen. Den største støttegruppen retter kraftig kritikk mot beslutningen om å gjenoppta krigføringen og sier at det viser at regjeringen har bestemt seg for å oppgi gislene.

– Vi er sjokkerte, sinte og skrekkslagne av den bevisste ødeleggelsen av prosessen med å returnere våre kjære fra Hamas’ forferdelige fangenskap, skriver støttegruppen Gislenes familieforum i en uttalelse.

En høytstående Hamas-tjenestemann mener også at angrepene innebærer at Israel ofrer gislene. Han hevder at Israels mål først og fremst er å redde Israels sterkt høyreorienterte regjering.

– Netanyahus beslutning om å gjenoppta krigen, er en beslutning om å ofre fangene fra den israelske okkupasjonsmakten, sier Izzat al-Risheq, som kaller angrepene «en dødsdom» for gislene.

USA orientert

Det hvite hus opplyser at USA ble orientert av Israel før angrepene startet. President Donald Trump har tidligere sagt at han ikke har noe imot at Israel gjenopptar krigen. USA har også opphevet restriksjonene på leveranse av svært kraftige våpen til Israel, som Biden-administrasjonen innførte.

Tirsdag morgen ga det israelske militæret ordre om en evakuering av innbyggerne øst på Gazastripen – som er den delen av Gaza som ligger nærmest grensen til Israel. Ordren tyder på at Israel planlegger nye bakkeoperasjoner i Gaza.

En av regjeringens mest høyreorienterte medlemmer, finansminister Bezalel Smotrich, uttrykker stor tilfredshet med at krigen er gjenopptatt. Han har tidligere truet med å forlate regjeringen.

– Vi ble værende i regjeringen på grunn av dette øyeblikket til tross for vår motstand mot våpenhvileavtalen, og vi er mer oppsatt enn noensinne på å fullføre oppgaven og ødelegge Hamas, skriver Smotrich på X.

I løpet av tirsdag skal FNs sikkerhetsråd tre sammen for å diskutere Gaza-utviklingen, opplyser Israels FN-ambassadør Danny Danon.

Les også: Nytt Nato-senter i Norge: To steder igjen i kampen – ett sted ute av dansen (+)

Våpenhvile og samtaler

Våpenhvilen mellom Hamas og Israel trådte i kraft 19. januar etter mekling fra USA, Egypt og Qatar. Den satte en stopper for 15 måneder med massive angrep. Etter dette er over 100 palestinere drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter.

Den første fasen av våpenhvilen utløp 1. mars. I avtalen som ble forhandlet fram i januar, var det også enighet om at det skulle forhandles videre om en fase to før første fase utløp, og at denne skulle innebære en tilbaketrekking av israelske soldater fra Gaza og en permanent våpenhvile, samtidig som fange- og gisselutvekslingene skulle fortsette.

Søndag var en israelsk forhandlingsdelegasjon på plass i Egypt for å diskutere en mulig avtale om løslatelse av gisler på Gazastripen. Men Israel har ikke vist noen tegn til å forhandle om en fase nummer to i våpenhvilen.

I stedet ønsker Israel en forlengelse av fase én slik at løslatelsen av gislene kan fortsette uten at israelske soldater trekker seg ut. Israel har forsøkt å presse Hamas til å gå med på dette ved å blokkere all nødhjelp til Gaza og kutte strømmen.

Hamas avviser Israels krav og fastholder at fase to av våpenhvilen først må tre i kraft, og at flere gisler da blir løslatt som avtalt.

Les også: Jødiske pasienter er redde for å oppsøke helseinstitusjoner