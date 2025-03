Gislenes familier fordømmer Israels brudd på våpenhvilen

– Jeg er mer urolig enn noensinne. Jeg trodde at min sønn skulle være fri innen en uke, sier Dani Miran, som er far til Omri Miran, som ble bortført fra en kibbutz i Sør-Israel under 7. oktober-angrepet.

I et intervju med radiokanalen til den israelske hæren beskriver han beskjeden om at krigen er gjenopptatt, som forferdelig. Han legger mye av skylden på Eyal Zamir, som ble Israels forsvarssjef tidligere i mars.

– Denne sjefen ble valgt for å fullføre regjeringens agenda, og dens agenda er krig, sier Dani Miran.

En støttegruppe for gislenes familier sier i en uttalelse at de er sjokkerte, sinte og skrekkslagne.

– Den største skrekken for familiene, for gislene og for Israels befolkning er blitt virkelighet. Israels regjering har valgt å oppgi gislene, skriver de i en uttalelse, som blant annet er gjengitt av den israelske avisa Haaretz.

Israels forsvarsminister Israel Katz hevder at angrepene skal føre til at gislene blir befridd. Men gislenes pårørende mener at dette er en komplett vrangforestilling. Statsminister Benjamin Netanyahu kunne i stedet valgt å avslutte krigen for å få hjem gislene, understreker de.

– Netanyahu jobber enda en gang for samtlige gislers død, deriblant min sønn, for å bevare makten, sier Yehuda Cohen til israelske Ynet. Også han har en sønn som sitter fanget på Gazastripen.

Les også: Sjokkerte palestinere våknet til massiv bombing