Europeiske land vurderer verneplikt etter Trumps helomvending

Store deler av Europa var uforberedt på Russlands invasjon av Ukraina i 2022. Usikkerheten om Nato-alliansens styrke økte da Donald Trump kom tilbake til makten i USA. Han utfordret det transatlantiske samarbeidet og slo fast at Europa selv må ta ansvar for sin sikkerhet.

Militæranalytikere og europeiske myndigheter erkjenner begge at trusselen fra Russland er reell – og kanskje enda større enn for tre år siden.

– Den russiske hæren er i dag større og bedre enn den var 24. februar 2022. Russland har fiendtlige hensikter mot de baltiske statene og EUs østlige flanke, sier Aleksandr Burilkov til nyhetsbyrået AFP.

Han er forsker ved Institutt for statsvitenskap (IPW) ved Universitetet i Heidelberg.

300.000 nye soldater

Burilkov har bidratt til en studie som viser at Europa kan trenge 300.000 flere soldater for å avskrekke Russland. De kommer i tillegg til de 1,47 millioner europeerne som er i aktiv tjeneste.

– Skal man skaffe så mange nye soldater, må verneplikt spille en rolle, sier han.

Over hele Europa ser myndighetene på hvordan de kan styrke forsvarsbudsjettene. Samtidig truer USA med å trekke sine sikkerhetsgarantier tilbake.

Men land som Frankrike og Storbritannia har hatt problemer med å rekruttere og beholde soldater. Å gjeninnføre en form for verneplikt – enten obligatorisk eller frivillig – kan bli enda mer utfordrende.

Kvittet seg med verneplikt

De fleste europeiske landene avskaffet verneplikten etter den kalde krigen. Norge er ett av ni land som beholdt alminnelig verneplikt. De åtte andre er Hellas, Kypros, Østerrike, Sveits, Danmark, Estland, Finland og Tyrkia.

YouGov har gjennomført en meningsmåling som viser støtte for obligatorisk militærtjeneste i Frankrike (68 prosent) og Tyskland (58 prosent). I Italia og Storbritannia er opinionen delt, mens et flertall av spanjolene (53 prosent) er imot.

Andre studier viser at mange europeere ikke er villige til å forsvare landet sitt i krig.

– I et liberalt samfunn er det nær umulig å innføre militær tvang. Så lenge det ikke er en direkte trussel om invasjon, er det politisk utenkelig å innføre sanksjoner mot dem som nekter å møte til militærtjeneste, sier Benedicte Cheron, en fransk ekspert på forholdet mellom samfunn og forsvar.

De største har ingen planer

Året etter Russlands anneksjon av Krim gjeninnførte Litauen verneplikt i 2015. Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Polen er de fem største europeiske Nato-landene. Ingen av dem har planer om å gjøre militærtjenesten obligatorisk.

Polen avskaffet verneplikten i 2008, men har planer om å tilby frivillig militær opplæring til 100.000 sivile fra 2027.

Tysklands påtroppende statsminister Friedrich Merz støtter innføring av ett års obligatorisk samfunnstjeneste i både militær og sivil sektor. I Storbritannia ble verneplikten avskaffet i 1963.

– Vi vurderer ikke verneplikt, men vi har kunngjort en betydelig økning i forsvarsbudsjettet, sier Pat McFadden, som er Minister for Intergovernmental Relations. Han har ansvaret for at regjeringsapparatene i England, Wales, Skottland og Nord-Irland fungerer godt sammen.

– Har innsett sin egen sårbarhet

Frankrike avskaffet sin verneplikt i 2002, men president Emmanuel Macron ser på måter å oppmuntre unge til å tjene landet. I helgen uttalte han at Frankrike ikke lenger har logistikken for verneplikt. Men han signaliserte at regjeringen vil se på måter for å mobilisere sivile.

– Å gjeninnføre verneplikt ville bety at store deler av hæren måtte omdannes til treningssentre, sier den franske militærhistorikeren Michel Goya.

Han mener Europa plutselig har innsett sin egen sårbarhet.

– Det er først når tidevannet trekker seg tilbake at man ser hvem som har badet uten klær. Den amerikanske beskyttelsen forsvinner, og mange europeiske land innser at de står mer ubeskyttet enn de trodde, sier Goya til AFP.

