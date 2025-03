Det hvite hus: Telefonsamtalen mellom Trump og Putin er i gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Samtalen har startet, og det går bra, opplyser Det hvite hus tirsdag ettermiddag.

Trump la mandag ut en melding på sitt eget sosiale medie Truth Social der han sa at han skal snakke med Putin om krigen i Ukraina. Myndighetene i Moskva sier på sin side at samtalen skal dreie seg både om Ukraina og «normaliseringen av båndene mellom USA og Russland».

I forrige uke la USA fram et forslag om en 30 dager lang våpenhvile, et forslag som Ukraina stilte seg bak. Russland har på sin side stilt en rekke betingelser for å gå med på avtalen.