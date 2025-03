WHO varsler store kutt i Afghanistan

– Uten umiddelbar inngripen kan over 220 flere helsesentre bli stengt innen juni 2025, noe som vil føre til at ytterligere 1,8 millioner afghanere mister tilgang til primærhelsetjenester, sier WHO i en uttalelse.

FNs helseorganisasjon sier at 167 sentre allerede er stengt på grunn av manglende økonomisk støtte.

Ifølge WHO er pengemangelen knyttet til et skifte i «prioriteringer for utviklingshjelp». Organisasjonen har slått alarm om konsekvensene etter at president Donald Trump signerte en presidentordre om å trekke USA ut av organisasjonen.

– Konsekvensene vil måles i tapte liv, sier WHOs Afghanistan-sjef Edwin Ceniza Salvador, og føyer til:

– Dette handler ikke bare om finansiering. Det er en humanitær krise som truer med å reversere års fremgang i å styrke Afghanistans helsesystem.

Taliban-regjeringen er ikke internasjonalt anerkjent og er i stor grad avhengig av frivillige organisasjoner, FN-organer og givere for å holde helsesystemet flytende.

