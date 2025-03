Trump høster kritikk for kutt i mediestøtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump varslet før helgen store kutt i støtten til medier som har fremmet demokrati og menneskerettigheter i andre deler av verden, blant dem Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Radio Farda som sender på persisk, og Alhurra som sender på arabisk.

Voice of America alene sender på 48 forskjellige språk og når ut til rundt 360 millioner mennesker hver uke.

Reportere Uten Grenser (RSF) er alarmert over Trumps beslutning og frykter hvilke følger det vil få for alle journalistene som jobber for de USA-støttede mediene.

Blant dem er ni journalister som for tiden sitter fengslet i Aserbajdsjan, Belarus, Myanmar, Russland og Vietnam, heter det i en uttalelse fra journalistorganisasjonen.

– Trump-administrasjonen sender et skremmende signal. Autoritære regimer som Beijing og Moskva har nå fritt spillerom til å spre sin propaganda uhindret, sier RSFs leder Thibaut Bruttin.

EU advarer også USA mot følgene av å kutte støtten.

– De USA-støttede mediene er fyrtårn for sannhet, demokrati og håp for millioner av mennesker rundt om i verden, sier EU-kommisjonens talsperson Paula Pinho.

– Pressefrihet er avgjørende for demokratiet. Denne beslutningen risikerer å gagne våre felles motstandere, sier hun.

Kommentar: To nye, klart autoritære grep fra Trump

Les også: Har han blikket mot Det hvite hus i 2028?

Les også: Orban røper Trump-avtale: – Styrker vår allianse