Storbritannia: Betydelig antall land villige til å stille med fredsstyrker i Ukraina

Statsminister Keir Starmers talsperson sa mandag ifølge Reuters at et betydelig antall land kan stille med styrker hvis en våpenhvile og fredsavtale blir inngått i Ukraina.

Om alle landene i den såkalte «koalisjonen av villige» faktisk har sagt ja til å stille med soldater, er uklart.

– Bidragsevnen vil variere, men dette vil være en betydelig styrke, med et betydelig antall land som bidrar med soldater, sier talspersonen. Starmer arrangerte lørdag et digitalt toppmøte for å diskutere Ukraina-løsninger. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var blant deltakerne.

Storbritannia og Frankrike har ledet an i arbeidet med å utforme en fredsbevarende plan med sikkerhetsgarantier for Ukraina. Det har skjedd etter at USAs president Donald Trump har forsøkt å få på plass en rask våpenhvile, blant annet ved å legge kraftig press på Ukraina.

