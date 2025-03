Klart for samtale mellom Trump og Putin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er Trump som først oppga at han skal snakke med Putin, mens Russland bekreftet opplysningen noen timer senere.

– Ja, det er faktisk tilfelle. En slik samtale er planlagt tirsdag, sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov.

Han sier imidlertid ingenting om hva de to lederne skal snakke om.

Trump kom med nyheten da han var om bord i presidentflyet Air Force One på vei fra Florida til Washington søndag kveld.

– Vi skal snakke om landområder. Vi skal snakke om kraftverk, sa Trump, og la til at det handler om en «oppdeling av visse verdier».

– Innsats i helgen

Uttalelsen kommer etter at USAs spesialutsending Steve Witkoff var i Moskva fredag, der han møtte Putin for å diskutere USAs forslag til en våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

– Vi skal se om vi har noe vi kan kunngjøre kanskje innen tirsdag. Jeg skal snakke med president Putin på tirsdag, sa Trump til journalister om bord på flyet.

– Mye arbeid er blitt gjort gjennom helgen. Vi ønsker å se om vi kan få slutt på krigen, sa presidenten videre.

Tidligere søndag sa Witkoff at de to presidentene er ventet å snakke på telefon i løpet av uken, og at samtalen skal dreie seg om Ukraina.

– Jeg tror de to presidentene kommer til å ha en virkelig god og positiv diskusjon denne uken, sa Witkoff i et intervju med CNN.

Russiske krav

Ukraina har sagt at de godtar USAs forslag om en 30 dagers våpenhvile, mens Russland har stilt en rekke betingelser for å gå med på dette.

Russland skal blant annet ha krevd forsikringer om at Ukraina aldri kan bli medlem av Nato, og at Russland må få beholde fire fylker øst i Ukraina, som de allerede okkuperer store deler av. I tillegg har Putin sagt at russerne vil ha en permanent våpenhvile, ikke en kortvarig.

Trump-administrasjonen har tidligere sagt at Ukraina neppe kan bli medlem av Nato, og at ukrainerne heller ikke kan regne med å få tilbake territorier som nå er russisk-okkupert. Det gjelder også Krim-halvøya, som Russland okkuperte og annekterte i 2014.

USAs utenriksminister Marco Rubio sa nylig at både Russland og Ukraina må gjøre en rekke innrømmelser for å få på plass en fredsavtale.