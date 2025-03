Røde Kors advarer mot ny migrantstrøm om Syria ikke får hjelp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over 300.000 syriske krigsflyktninger har ifølge FN returnert til hjemlandet etter at opprørere styrtet president Bashar al-Assad i desember.

Mange av dem har hatt lite eller ingenting å vende hjem til i det krigsherjede landet, der ødeleggelsene er store, økonomien ligger i ruiner og faren for konflikt fortsatt er overhengende.

– Når du ikke har skoler til barna dine, når du ikke har fungerende sykehus, når du ikke har tilgang til vann og energi, når huset ditt fortsatt ligger i ruiner og du ikke har midler til å gjenoppbygge det, da vil du bli tvunget til å dra, sier ICRCs leder Mirjana Spoljaric.

Giverkonferanse

Mandag var Spoljaric til stede på den internasjonale giverkonferansen for Syria i Brussel.

Etter 14 år med borgerkrig lever nå rundt 90 prosent av Syrias innbyggere under fattigdomsgrensa, og det er over 7 millioner internt fordrevne i landet.

– Syria står ved et veiskille, sier ICRC-sjefen.

Hun tror det er mulig å sikre fred og stabilitet i Syria, men legger ikke skjul på at det vil kreve «mye oppmerksomhet» og omfattende bistand fra omverdenen.

Kollapset

– Helsevesenet har i stor grad kollapset. Mindre enn halvparten av det som var tilgjengelig av medisinsk hjelp før krigen, er tilgjengelig nå. Det samme gjelder for energi, vannforsyning og utdanning, sier Spoljaric.

– Dersom vi ønsker at folk skal bli værende der, eller reise tilbake dit, så må vi støtte dem i arbeidet med å bygge et miljø som gjør det mulig for dem å leve på en verdig måte, sier hun.

Mangler penger

ICRCs har foreløpig bare fått tilsagn om finansiering av 14 prosent av sitt budsjett for Syria i år, konstaterer Spoljaric.

En medvirkende årsak til dette er president Donald Trumps beslutning om på dramatisk vis å kutte i USAs bistand, påpeker hun.

EU lovet under mandagens giverkonferanse rundt 29 milliarder kroner til gjenoppbygging av Syria i år og neste år. Storbritannia lovet å bidra med drøyt 2 milliarder kroner, mens Tyskland lover nærmere 3,5 milliarder kroner.

Norge har foreløpig gitt tilsagn om 400 millioner kroner til gjenoppbygging av Syria.