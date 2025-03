Regjeringspartiene i Ungarn vil forby Pride

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lovforslaget ble lagt fram mandag, og det kan bli vedtatt allerede tirsdag. Regjeringspartiene har til sammen to tredels flertall i nasjonalforsamlingen.

Forslaget vil gjøre det forbudt å arrangere eller delta på arrangementer som strider mot en lov om «beskyttelse av barn», vedtatt i 2021. Denne loven forbyr framstillinger av homofili i materiale som er tilgjengelig for mindreårige.

Vil kjempe imot

Pride-paraden i Budapest, som er blitt arrangert i 30 år, vil etter alt å dømme bli rammet av lovendringen. Byens ordfører Gergely Karácsony lover å kjempe mot forbudet dersom det vedtas.

På Facebook skriver han at paraden uansett skal gjennomføres.

– Den kan til og med bli større enn noen gang, skriver Karácsony.

Regjeringspartiene åpner for bruk av ansiktsgjenkjenningsteknologi for å identifisere dem som bryter forbudet. De kan straffes med bøter tilsvarende over 5000 kroner.

– Tradisjonelle verdier

Menneskerettsgrupper har lenge beskyldt regjeringen i statsminister Viktor Orban for å krenke rettighetene homofile og andre seksuelle minoriteter.

Selv hevder regjeringen at den forsvarer tradisjonelle familieverdier og den kristne sivilisasjon mot det den kaller «kjønnsgalskap».

I helgen holdt Orban en tale der han lovet å slå ned på medier og organisasjoner som kjemper for liberale verdier med støtte fra utlandet. Han omtalte slike grupper som «insekter» som nå skal fjernes i en vårrengjøring.

Orban er en nær alliert av USAs president Donald Trump, og etter Trumps innsettelse har den ungarske statsministeren varslet hardere tiltak mot sine politiske motstandere.