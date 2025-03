Opprørsgruppen M23 trekker seg fra fredssamtalene med Kongos regjering

Angolas president João Lourenço opplyste i forrige uke at M23 og Kongos regjering var enige om å innlede fredssamtaler i Luanda 18. mars.

Mandag opplyste M23 at de likevel ikke vil delta og begrunnet dette med at EU har innført sanksjoner mot flere av deres ledere.

En talsmann for opprørsgruppen, Lawrence Kanyuka, hevdet også at kongolesiske regjeringsstyrker har innledet en offensiv mot dem, noe som ifølge ham bidrar til å undergrave de planlagte samtalene.

– Vår organisasjon kan derfor ikke lenger fortsette å delta i samtalene, sier han.

Offensiv

Opprørerne har de siste månedene tatt kontroll over store deler av provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu, inkludert provinshovedstedene Goma og Bukavu.

Minst 7000 mennesker er ifølge kongolesiske myndigheter drept og millioner er drevet på flukt som følge av kamphandlingene. Bare siden november er minst 600.000 drevet på flukt, ifølge FN.

Både Burundi, Uganda og Sør-Afrika har soldater i Øst-Kongo, noe som har ført til frykt for en større regional krig som den som på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet kostet millioner av liv.

Anklager Rwanda

FN-eksperter har funnet «solide bevis» for at Rwanda har de facto kontroll over M23, og at opptil 4000 rwandiske regjeringssoldater kjemper sammen med opprørerne.

Dette benekter Rwandas mangeårige president Paul Kagame.

Kongo anklager Rwanda for å være ute etter de rike mineralressursene øst i landet.

Både Storbritannia og Tyskland kunngjorde nylig at de fryser bistanden til Rwanda som følge av landets støtte til M23.

Fakta om M23

23. mars-bevegelsen (M23) er en opprørsbevegelse som har kjempet mot regjeringen i Kongo siden 2012. Består i hovedsak av tutsier.

FN, Kongo og vestlige land, inkludert USA, anklaget Rwanda for å støtte M23. Dette nekter Rwanda for.

En gruppe FN-eksperter har funnet «solide bevis» for at Rwanda har de facto kontroll over M23, og at opptil 4000 rwandiske regjeringssoldater kjemper sammen med opprørerne.

M23 og soldater fra Rwanda har de siste månedene tatt kontroll over store deler av de to provinsene Nord-Kivu og Sør-Kivu øst i Kongo, inkludert provinshovedstedene Goma og Bukavu.

Tusenvis av mennesker er drept og millioner er drevet på flukt som følge av kamphandlingene.

Kilder: AP, AFP, NTB

