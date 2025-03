Iran om Trump-brev: – Omtrent det samme han har sagt offentlig

– Innholdet i brevet er ikke langt fra Trumps offentlige uttalelser og gjentar de samme temaene, sier talsperson for Irans utenriksdepartement, Esmaeil Baqaei, på en pressekonferanse i Teheran mandag.

Trump skal i brevet ha bedt Iran om forhandlinger om en ny atomavtale. I sin forrige presidentperiode trakk Trump USA fra den internasjonale atomavtalen, som en rekke stormakter hadde brukt år på å forhandle fram.

Brevet fra Trump ble overlevert til Iran onsdag i forrige uke. Samme dag avviste ayatolla Ali Khamenei kategorisk at det er aktuelt å forhandle med USA. Han sa også at Trump legger opp til forhandlinger som ikke innebærer at de amerikanske sanksjonene blir opphevet, men at de tvert imot vil forsterke dem.

Atomavtalen fra 2015 skulle forsikre verdenssamfunnet om at Iran ikke hadde nok anriket uran til å utvikle atomvåpen. Etter at USA trakk seg fra avtalen, har Iran trappet opp anrikingen av uran, men iranske myndigheter fastholder at atomprogrammet kun har sivile formål.

Les også: Iran lover å gjengjelde ethvert angrep etter advarsel fra Trump

Les også: Trump vil ha atomforhandlinger med Iran – Iran sier nei