Hundrevis av barn rekruttert til væpnede grupper i Øst-Kongo

Barna blir plukket opp av væpnede grupper fra skoler, på gaten eller i lokalsamfunn for så å bli opplært i å håndtere våpen mot sin vilje, skriver Redd Barna i en pressemelding mandag.

Organisasjonen peker på at hele 775 skoler i Nord- og Sør-Kivu er stengt som følge av krigen. I tillegg har Trump-administrasjonens kutt i amerikansk bistand ført til at enda flere skoler er blitt stengt.

– Situasjonen i Kongo har gått fra forferdelig til katastrofal. Barn som ikke beskyttes av skolen, er svært lette å utnytte, og ender ofte opp hos væpnede grupper med barnearbeid eller andre former for overgrep, sier Pio Ding, Redd Barnas regionleder for Afrika.

Han påpeker at FNs barnekonvensjon forbyr at barn brukes til å utføre krigshandlinger.

– Disse barna er lett påvirkelige og sårbare, og overtales til å gjøre krigshandlinger og jobbe for soldater, sier Pio Ding.