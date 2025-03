Frykter at barn kan bli tvunget til livsfarlig båtflukt

1. april kutter Verdens matvareprogram (WFP) i nødhjelpen til over én million mennesker i verdens største flyktningleir, Cox’s Bazar i Bangladesh. De opplyser at de er nødt til å kutte verdien av matkuponger fra 12,50 dollar til 6 dollar i måneden per person. Dette skyldes «kritisk mangel på finansiering», ifølge en uttalelse fra FN.

I fjor sto USA for 4,4 milliarder dollar av de 9,7 milliarder dollarene som WFP fikk i finansiering. USA har imidlertid kuttet stort i internasjonal bistand etter at landets nye president Donald Trump kom til makten i januar, skriver NTB.

Over halvparten av Rohingya-flyktningene i Cox´s Bazar er barn. (Saddam Hosen/Redd Barna)

Siden 2017 har Rohingya-flyktningene i Cox´s Bazar vært avhengige av humanitær hjelp for å overleve. Redd Barna har snakket med 39 år gamle «Amir», som bor i Cox’s Bazar sammen med sine tre barn.

– ­Hvis matrasjonene kuttes i Cox’s Bazar-flyktningleirene i Bangladesh neste måned, vil familiene ikke ha noe annet valg enn å ta desperate avgjørelser. Flere kan bli tvunget til å sende barna sine ut på farlige båtreiser for å overleve og forsørge familiene sine, sier «Amir» til Redd Barna.

Tvunget på flukt

Mer enn 7800 Rohingya-flyktninger la ut på flukt i fjor, som er en økning på 80 prosent sammenlignet med 2023. 44 prosent av flyktningene i 2024 var barn, skriver UNHCR. Dette skyldes blant annet et utrygt liv i flyktningleiren, preget av vold og tvangsrekrutteringer av unge til å kjempe i Myanmar, skriver Leger uten Grenser.

Rohingya-flyktninger venter på hjelpeforsyninger søndag ved Rohingya-flyktningleiren i Cox's Bazar. (Mohammad Ponir Hossain /Reuters)

«Amir» frykter at stadig flere må ta den farefulle sjøveien til Malaysia for å søke jobb.

– Det psykiske presset vil bli tungt for dem som ikke har noen inntektskilde. Menneskehandelen i leiren kan øke, ettersom mange fattige familier kan bli tvunget til å overlate døtrene sine til menneskehandlere, sier han til Redd Barna.

Større humanitær krise

I dag bor omtrent 500 000 barn i leirene i Cox´s Bazar, og 15 prosent av barna under fem år er underernærte. Dette er de verste nivåene av underernæring siden den store flyktningstrømmen i 2017, skriver UNICEF.

---

Dette er situasjonen i Myanmar

I 2025 står 15,2 millioner mennesker i Myanmar uten matsikkerhet, og 19,9 millioner mennesker trenger humanitærhjelp.

I 2017 ble over 700.000 rohingyaer drevet på flukt fra Myanmar da regjeringen gjennomførte stor og brutal militæroperasjon mot rohingya-bebodde områder.

Rohingyaene er en muslimsk minoritet som myndighetene mener at ikke har rett til statsborgerskap, selv om de har bodd i landet i generasjoner. FN har anklaget Myanmar for å drive etnisk rensing.

Mer enn én million rohingya-flyktninger bor nå i verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar i Bangladesh. Siden de flyktet fra Myanmar har de vært statsløse og innesperret i leirer, ofte under elendige og overfylte forhold.

Flyktningene er nesten helt avhengige av humanitær hjelp for å overleve.

Kilder: NTB, Redd Barna, Verdens Matvareprogram

---

Shumon Sengupta er landdirektør for Redd Barna i Bangladesh. Han mener at en større humanitær krise kan være rett rundt hjørnet dersom Rohingya-flyktningene ikke får nok økonomisk støtte.

– Vi oppfordrer myndigheter og andre donorer til å øke støtten til Rohingya-flyktningene umiddelbart, slik at vi kan forhindre en sultkrise som kan presse flere familier til å sende barna sine ut på farlige båtreiser. Dette setter en halv million Rohingya-barn og familiene deres i fare, sier Sengupta.

– En forbrytelse

Fredag besøkte FNs generalsekretær António Guterres en av leirene i Cox´s Bazar. Han kritiserte både USA og europeiske land som har kuttet i humanitærhjelpen til flyktningene, og omtalte dette som en forbrytelse, ifølge NTB.

– Disse menneskene trenger desperat hjelp for å kunne leve et verdig liv her i Bangladesh, sa Guterres.

FNs generalsekretær António Guterres. (Mahmud Hossain Opu /AP)

Her viser han blant annet til at USAs president Donald Trump valgte å legge ned det amerikanske bistandsdirektoratet, og kutte 83 prosent av programmene til USAID, som har ansvar for USAs utviklingsbistand. Trump-administrasjonen har også frosset all utbetaling av humanitærhjelp, med unntak av «livreddende nødhjelp».

Dette har tvunget mange hjelpeorganisasjoner til å innstille programmer, skriver NTB.

Mandag uttalte WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus at Trumps beslutning om å kutte i bistand kan kreve millioner av liv. Han ber Trump-administrasjonen om å revurdere sin beslutning, ifølge NTB.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Fabrice Coffrini/AFP)

