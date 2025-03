Canadas nye statsminister i London – møtte konge og statsminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Carney ble først tatt imot av kong Charles i Buckingham Palace, et møte som ifølge bildene så ut til å være svært gemyttlig.

Senere på kvelden møtte Carney sin statsministerkollega Keir Starmer i 10 Downing Street.

Starmer har omtalt Canada som en nær venn og alliert av Storbritannia, men han har ikke villet kommentere Trumps uttalelser om at Canada bør bli en del av USA. Men mandag var han likevel svært tydelig i sin støtte til Canadas suverenitet.

– Forholdet mellom våre to land har alltid vært sterkt. To suverene allierte med så mye felles – vi deler historie, verdier og konge, sa Starmer.

Det var ikke lagt opp til noen pressekonferanse etter møtet.

Tidligere på mandagen var Carney i Paris der han møtte Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Jeg ønsker å sikre at Frankrike og hele Europa samarbeider entusiastisk med Canada, det mest europeiske av ikke-europeiske land, som i likhet med dere er fast bestemt på å opprettholde et best mulig forhold til USA, sa Carney på vei inn i Élysée-palasset.

Carneys besøk over Atlanteren kommer etter at USAs president Donald Trump har kommet med trusler mot Canadas økonomi og suverenitet, med tollsatser og uttalelser om at Canada bør bli USAs 51. delstat.

Carney valgte derfor Frankrike og Storbritannia på sin første utenlandsreise som ny statsminister framfor naboen i sør.