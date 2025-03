Vatikanet har offentliggjort det første bildet av pave Frans på over en måned

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bildet er tatt bakfra og viser den 88 år gamle paven i lilla stola og rullestol foran et alter. Vatikanet opplyser at bildet er tatt mens pave Frans holder messe i sykehuskapellet ved Agostino Gemelli, der han har vært innlagt helt siden 14. februar.

Paven ble innlagt med dobbeltsidig lungebetennelse. Søndagsprekenen hans, som han vanligvis holder fra et vindu over Petersplassen, ble derfor gitt skriftlig for femte gang på rad.

– Jeg deler disse tankene med dere mens jeg står overfor en krevende periode, og jeg slutter meg til så mange brødre og søstre som er syke og skjøre slik som jeg er nå, sa paven i en uttalelse formidlet av Vatikanet tidligere søndag.

– Kroppene våre er svake, men selv slik som dette kan ingenting hindre oss i å elske, be, gi oss hen, være der for hverandre, i tro, og vise tegn på håp, sier han videre.

Det diskuteres nå om paven snart kan vende hjem. Men sykehusoppholdet, som er det lengste og mest belastende i hans pavetid, har sådd tvil om Frans’ evne til å fortsette som leder for verdens 1,4 milliarder katolikker.

