USA og El Salvador har inngått avtale om fengsling av migranter

Avtalen kommer etter diskusjoner mellom USAs utenriksminister Marco Rubio og El Salvadors president Nayib Bukele om å huse migranter i et megafengsel i landet. Betalingen på 6 millioner dollar tilsvarer omtrent 65 millioner kroner.

Bukeles regjering har fengslet mer enn 84.000 mennesker, mange uten å ha gjennomført ordentlige rettssaker, siden 2022 i det regjeringen beskriver som en innsats mot gjengkriminalitet.

Notater som beskriver avtalen, sier ikke noe om hvordan Trump-administrasjonen har utpekt de rundt 300 menneskene som medlemmer av Tren de Aragua (TdA), en gjeng president Donald Trump gjentatte ganger trakk fram i valgkampen og har beskrevet som en terrororganisasjon.

– Republikken El Salvador bekrefter at den vil huse disse personene i ett år, avhengig av USAs avgjørelse om deres langsiktige ordning, heter det i et notat som AP har fått tilgang til.

Avtalen ble inngått i februar. Trump-administrasjonen har også framholdt at El Salvador kan ta imot amerikanske borgere, selv om USA ikke kan deportere statsborgere til andre land.

Kostnaden per person som sendes til El Salvador, ender på rundt 20.000 dollar. Et dokument fra USAs utenriksdepartement antyder at det kan settes av opptil 15 millioner dollar for å sende folk til El Salvador.

Planen kan imidlertid bli satt på vent, etter at en føderal dommer lørdag beordret stans av massedeportasjoner som president Donald Trump håpte å gjennomføre under loven Alien Enemies Act fra 1798. Det er planlagt rettsmøte i saken fredag.