USA hevder flere houthi-ledere er drept

– Angrepene var faktisk rettet mot flere houthi-ledere og drepte dem, sier USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Waltz til ABC News søndag.

Han sier også at Iran har fått en advarsel om å slutte å støtte houthi-opprørerne og deres angrep på skipsfarten i Rødehavet.

– Vi traff dem med overveldende kraft og gjorde Iran oppmerksom på at nok er nok, sier Waltz i et separat intervju med Fox News søndag.

Lørdag sa USAs president Donald Trump at USA hadde iverksatt en kraftig militæraksjon for å få slutt på houthi-opprørernes angrep i Rødehavet. En houthi-talsperson sier at 31 mennesker er drept i USA-angrepene.

