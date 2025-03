Skal stå imot Trump: – Han har en sterk stemme

– Han er relativt ukjent siden at han har ikke hatt en politisk rolle før. Han har vært en teknokrat fram til nylig, sier Gunhild Hoogensen Gjørv til Dagsavisen.

Hun har forskningsfokus på sikkerhetsstudier ved Universitetet i Tromsø og har selv bodd i Canada i over 30 år.

59 år gamle Carney hadde sin første dag som øverste sjef for Canada fredag etter at Justin Trudeau trakk seg i januar.

– Akkurat nå virker det som at Carney har kapasitet til å få Canada gjennom noe som det de står i nå. Han har vist tidligere at han kan ta gode, fornuftige økonomiske valg, sier Gjørv.

– Han er ganske stødig. Han ledet Bank of Canada, som er den canadiske varianten av Norges Bank, gjennom finanskrisen i 2008 og 2009. Da gjorde han det som ble omtalt som en veldig god jobb. Han klarte å opprettholde økonomisk ro i Canada den gang, legger forskeren til.

Norges utenriksminister, Espen Barth Eide (Ap), kjenner Carney.

– Han har vært sentralbanksjef i to land. Det er ikke verst. Han er svært kompetent på økonomi og handel, sier Eide til Dagsavisen.

---

Fakta om Mark Carney:

59 år, født 16. mars 1965 i Fort Smith, oppvokst i Edmonton, Alberta.

Ledet Bank of Canada (2008–2013) og Bank of England (2013–2020); den første ikke-britiske guvernøren for Bank of England siden 1694.

2020: Ble FNs spesialutsending for klimafinansiering.

Ingen politisk erfaring. Bachelor i økonomi fra Harvard (1988) og master- og doktorgrader fra Oxford.

Har canadisk, britisk og irsk statsborgerskap; jobber mot å ha kun canadisk statsborgerskap. Gift med Diana og har fire døtre.

Kilde: NTB

---

Les også: Bankmann ny statsminister i Canada: Vi blir aldri en del av USA

Rasende canadiere etter Trump-toll

Carney har tidligere vært sentralbanksjef i både Canada og Storbritannia, men som politiker er han fersk.

Canadierne kan ha godt av en økonomisk kompetent statsminister nå, mener forsker Gjørv. USAs president Donald Trump har startet en handelskrig etter å ha innført 25 prosent toll på canadiske varer.

– Det som har skjedd er på ingen måte forventet, sier Gjørv.

Gunhild Birgitta Hoogensen Gjørv (Stig Brøndbo, UiT)

Canada svarte USA med gjengjeldelsestoll. «Tollkrigen», samt en rekke Trump-uttalelser om at Canada kan bli den delstat i USA, har satt sinnene i kok blant befolkningen.

– Canadiere har reagert med sjokk og sinne. Den canadiske økonomien er veldig tett knyttet til den amerikanske. Forholdet mellom USA og Canada er basert på et høyt tillitsnivå, sier Gjørv og fortsetter:

– Grensen mellom USA og Canada er den lengste ubeskyttede i hele verden og den krysses lovlig hele tiden. De har forskjellige historier, forskjellige politiske kulturer, men har hatt et forhold basert på tillit og respekt.

Les også: Trudeau kunngjorde canadisk toll mot USA – sier Trump ønsker å gjøre det lettere å annektere landet

Eide: – Carney har en sterk stemme

Utenriksminister Eide føler med canadierne.

– Det er vanskelig å finne en mer lojal partner for USA enn Canada av geografiske og politiske årsaker. De har kjempet i alle USAs kriger, så det er ikke noe rart at det er sårt for Canada å være først ute, og at det er høyere toller på dem enn Kina, sier Espen Barth Eide.

Norges utenriksminister Espen Barth Eide. (Jonas Bucher)

Eide benytter også muligheten til å berømme Carneys forgjenger Justin Trudeau. Han har vært Canadas statsminister siden 2015.

– Trudeau har gjort en veldig god jobb, synes jeg. Han har holdt Canada samlet og har kommunisert forbilledlig at de ønsker å være med USA, men at dersom de legger toller på dem, så får de toller tilbake.

– Det har gitt en økt kred mens han var på vei ut.

– Hvordan kommer Carney til å stå imot Trump?

– Klart og tydelig. Han har en sterk stemme, svarer Eide.

Les også: Canadas nye statsminister vil møte Trump om Canadas suverenitet respekteres

– Kommer til å svekke alles økonomi

Like før Carney ble tatt i ed som Canadas nye president, uttalte han at han ønsker å møte Trump «under forhold der det er respekt for Canadas suverenitet».

Han sa også følgende om Trump etter å ha blitt valgt som leder for det liberale regjeringspartiet:

– Det er noen som prøver å svekke økonomien vår. Donald Trump har, som vi vet, innført uberettiget straffetoll på det vi bygger, det vi selger og det som er vårt levebrød.

Mark Carney etter å ha blitt valgt til ny leder av det liberale partiet. (Sean Kilpatrick/AP)

Eide sier at tollkrigen kommer til å svekke amerikansk økonomi på sikt.

– Vi har en felles holdning i hele Europa og Canada om at det er ingen som tjener på disse tollkrigene. Det kommer til å svekke alles økonomi, og etter hvert også amerikansk økonomi.

– Da USA prøvde seg på det samme i 1930 og skulle løse en dyp økonomisk krise, da funket det ikke med toll for noen. Det bidro inn i 30-tallsproblemene. Så vi har erfaring med dette som sier dette er dumt å gjøre. Der er vi veldig enige med Canada, legger Eide til.

Les også: Politisk krise for Trudeau: – Velgerne har fått nok

Valg til høsten

Selv om canadierne nå får en ny statsminister, er det ikke sikkert det er Carney som leder landet når 2025 er over. I løpet av høsten er det nytt valg i Canada, hvor det liberale partiet trolig kjemper mot de konservative (CPC).

– Nettopp fordi økonomi er så viktig for canadiere, tror jeg at han har muligheten til å skaffe tillit blant folket av den grunn, sier UiT-forsker Gjørv og fortsetter:

– Men man må også se på hvordan han gjennomfører den kommende nasjonale valgkampen. Nå må han vise politiske ferdigheter. Han klarte det internt i eget parti, nå må han konkurrere mot de andre partilederne. Det største konkurrerende partiet nå er det konservative partiet.

Selv om Carneys forgjenger Justin Trudeau valgte å trekke seg etter synkende oppslutning og mistillit, klarte han å vinne popularitet ved å stå tydelig imot Trump på nyåret.

– På noen meningsmålinger under Trudeau var de liberale veldig langt bak de konservative, men så klarte han å få mer popularitet etter sine tydelige uttalelser mot Trump i det siste, sier Gjørv.

– Samtidig er det sånn at dersom man har vært styrt av et parti i lang tid, så er det ikke uvanlig i Canada å ville prøve uansett et annet parti etter hvert, forklarer hun.

Valget i Canada skjer i oktober.

Les også: «Kaosagenten» Trump ryster Europa: – Det fins ingen vidundermedisin (+)

Les også: Advarer mot å fri til Trump: – Må snakke med én stemme

Les også: – Putin, Trump og Erdogan er både hverandres forbilder og erkerivaler (+)