Over 50 skal være drept i Jemen – både Trump og houthiene lover opptrapping

USAs president Donald Trump beordret lørdag en rekke luftangrep i Jemen som ifølge ham skal få en slutt på houthienes angrep mot skipsfarten.

Et døgn senere var tallet på drepte steget til 53, opplyser en talsperson for houthienes helsedepartement ifølge Al Jazeera.

De Iran-støttede houthiene hevdet søndag at de hadde angrepet hangarskipet USS Harry S. Truman, som er i Rødehavet og deltok i angrepene.

– Som svar på de amerikanske angrepene har de væpnede styrkene utført en militær operasjon rettet mot det amerikanske hangarskipet USS Harry S. Truman og tilhørende krigsskip, sier en talsperson for Houthi-militsen i en uttalelse.

Houthiene har foreløpig ikke fremlagt noe bevis for påstanden, og USA har ikke kommentert den. 18 raketter og en drone ble brukt i angrepet, hevder opprørerne.

Alvorlig humanitær situasjon

FN er bekymret over de amerikanske angrepene og ber om at både USA og houthiene stanser alle angrep.

– Vi ber om den ytterste tilbakeholdenhet og et opphør i alle militære aktiviteter, sier generalsekretær António Guterres' talsmann Stephane Dujarric i en uttalelse søndag kveld.

Han advarer om at enhver opptrapping kan forverre den regionale spenningen og kan ytterligere destabilisere Jemen og regionen.

– Det er alvorlig risiko for den humanitære situasjonen i landet, som fra før er forferdelig, sier Guterres' talsmann.

Gaza-solidaritet

Rundt 100 mennesker ble såret i de amerikanske angrepene i Jemen lørdag kveld, og ifølge helsedepartementets talsperson Anis al-Asbahi var fem barn og to kvinner blant de drepte.

USA hevder flere Houthi-ledere ble drept i angrepene.

Det er første gang Trump beordrer slike angrep mot houthiene siden han ble president for andre gang. Han skrev i sosiale medier at houthienes «tid er ute» og at dersom de ikke gir seg, vil «helvete» ramme dem som intet annet de noensinne har sett.

Den jemenittiske Houthi-bevegelsen har de siste ti årene kontrollert store deler av Jemen. Militsen startet drone- og rakettangrepene mot skip i Rødehavet i november 2023, etter eget sigende i solidaritet med palestinerne på Gazastripen.

Fire drept

Over 100 handelsskip ble angrepet med raketter og droner fra houthiene, som klarte å senke to fartøy. Til sammen fire sjøfolk ble drept i angrepene.

Angrepene opphørte da en våpenhvile trådte i kraft 19. januar mellom Hamas og Israel på Gazastripen. De amerikanske angrepene skjer få dager etter at houthiene truet med å angripe alle israelske skip i blant annet Rødehavet og Adenbukta.

Begrunnelsen er at Israel igjen har begynt å blokkere nødhjelpen til Gazastripen. Det er imidlertid ikke meldt om noen nye angrep mot skip siden houthiene fremsatte sin trussel.

– Vi kommer til å bruke overveldende dødelig makt inntil vi har oppnådd vårt mål, sa Trump da han kunngjorde militæraksjonen.

Iran-trussel

Han truet også Iran og sa at dersom de ikke slutter å støtte houthiene, vil de bli stilt til ansvar for deres handlinger.

Irans revolusjonsgarde svarer med en egen trussel.

– Iran fører ikke krig, men hvis noen truer, gir vi passende, avgjørende og konkluderende svar, sier sjef for Revolusjonsgarden, Hossein Salami, i en TV-tale søndag.

Forsvarsminister Pete Hegseth lovet samme dag at USA kommer til å fortsette med rakettangrepene helt til houthiene gir seg.

– Jeg vil være helt tydelig, denne kampanjen handler om navigasjonsfrihet og å gjenopprette avskrekking, sier Hegseth på amerikansk TV.

I Jemen forteller øyevitner at de ble satt ut over hvor kraftige angrepene var. Bilder i houthikontrollerte medier viser barn og voksne som får behandling på sykehus.

– Jeg har bodd i Sana i ti år og hørt eksplosjoner gjennom hele krigen. Men Gud, jeg har aldri opplevd noe sånt som dette, sier en tobarnsfar ved navn Ahmed til nyhetsbyrået AFP.

Angrep fra Israel, USA og Storbritannia

Houthi-opprørerne har beholdt makten i store deler av det lutfattige landet helt sør på den arabiske halvøy på tross av massive angrep fra blant andre Saudi-Arabia siden 2015. Etter at houthiene begynte å angripe skipsfarten, har både Israel, USA og Storbritannia gjennomført en lang rekke større angrep mot militære houthi-mål.

Kampene i Jemens egen krig har i stor grad vært innstilt siden en våpenhvile i 2022, men den bebudede fredsprosessen har stått i stampe i kjølvannet av skipsangrepene.

Krigen i Jemen har krevd hundretusenvis av menneskeliv, enten direkte eller indirekte, og kastet det lutfattige landet ut i en av verdens verste humanitære kriser.

