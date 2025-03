Ny ytre høyre-kandidat utestengt fra valget i Romania

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere i mars ble Calin Georgescu, som på målinger lå på rundt 40 prosent, utestengt. Den sterke EU og Nato-kritikeren kom fra intet og vant overraskende første runde av presidentvalget i november, men valgomgangen ble annullert av valgmyndigheten.

Årsaken var sterk mistanke om russisk innblanding i valgkampen, blant annet på videoappen Tiktok. Prorussiske Georgescu var lite kjent før innspurten av valgkampen.

Utestengt også i november

Lørdag opplyste valgkommisjonen at den har «besluttet å avvise kandidaturer til Diana Sosoaca». 49-åringen er kjent for prorussiske standpunkter og ble nektet å stille også i november.

Kommisjonen argumenterte da for at uttalelsene hennes, blant dem motstanden mot rumensk medlemskap i EU og Nato, gjør at hun ikke kan oppfylle de konstitusjonelle oppgavene til presidentskapet.

Den peker på samme årsak denne gangen.

– Bevis på at vi ikke lever i et demokrati

– Jeg er beviset på at vi ikke lever i et demokrati, skriver hun på Facebook etter utestengelsen, som hun sier vil ankes.

Hun lanserte seg som kandidat torsdag. Da tok hun på boksehansker og erklærte at hun «igjen er klar til å kjempe mot systemet» og at hun ville gjøre Europa og Romania storslått igjen.

Sosoaca har blitt anklaget for å spre prorussisk propaganda og antisemittisme. Hun er også kjent for å ha motsatt seg smitteverntiltak under koronapandemien.

Hennes parti S.O.S. Romania fikk rundt 7 prosent av stemmene i valget på nasjonalforsamling i desember. Med utestengelsen av henne og Georgescu, er AUR-leder George Simon nå den mest fremtredende kandidaten fra ytre høyre i det rumenske valget 4. mai.

AUR omtaler utestengingen av Sosoaca som «et ytterligere slag mot rumensk demokrati og et alvorlig brudd på grunnleggende rettigheter og friheter».