Israelsk delegasjon er i Egypt for å delta i Gaza-samtaler, bekrefter Netanyahus kontor

Benjamin Netanyahus kontor påpeker at samtalene skjer via egyptiske meklere.

Hamas-representanter var tidligere i uka i Qatar for å fortsette samtalene om en fortsatt våpenhvile.

Sent lørdag ble det klart at statsministeren har instruert sine forhandlere til å fortsette indirekte samtaler med Hamas om å opprettholde våpenhvilen.

Men det er ingen tegn til at Israel ønsker å forhandle om en fase nummer to, som vil innebære en mer permanent våpenhvile.

I stedet ønsker Israel en forlengelse av fase én slik at løslatelsen av gislene kan fortsette uten at israelske soldater trekker seg ut. Israel har forsøkt å presse Hamas til å gå med på dette ved å blokkere all nødhjelp til Gaza og kutte strømmen.

Hamas avviser Israels krav og fastholder at fase to av våpenhvilen først må tre i kraft, og at flere gisler da blir løslatt som avtalt.

Våpenhvilen trådte i kraft 19. januar etter mekling fra USA, Egypt og Qatar og satte en stopper for 15 måneder med massive angrep. Siden er over 100 palestinere drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge palestinske helsemyndigheter. Den første fasen av våpenhvilen mellom Israel og Hamas utløp 1. mars.

