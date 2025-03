Israel vil fortsette våpenhvilesamtaler med Hamas

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forhandlerne er bedt om å «forberede en fortsettelse av samtalene» og for å få løslatt de gjenværende gislene, heter det i uttalelsen, som er i tråd med et forslag fra Steve Witkoff, spesialutsendingen til USAs president Donald Trump.

Den første fasen av våpenhvilen mellom Israel og Hamas utløp 1. mars. Israel krever at første fase forlenges og at flere gisler løslates, og forsøker å legge press på Hamas ved å stanse nødhjelpssendinger og kutte strømmen.

Hamas avviser Israels krav og fastholder at fase to av våpenhvilen først må tre i kraft, og at flere gisler da vil bli løslatt som avtalt.

Lørdag ble ni mennesker drept i israelske angrep i Beit Lahiya nord på Gazastripen, noe Hamas omtaler som et åpenbart brudd på våpenhvilen.