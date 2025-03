Iran lover å gjengjelde ethvert angrep etter advarsel fra Trump

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Iran fører ikke krig, men hvis noen truer, gir vi passende, avgjørende og konkluderende svar, sier sjef for Revolusjonsgarden, Hossein Salami, i en TV-tale søndag.

Lørdag sa Trump at USA hadde iverksatt en kraftig militæraksjon for å få slutt på houthi-opprørernes angrep på skipstrafikken i Rødehavet. En houthi-talsperson sier at 31 mennesker er drept i angrepene.

Trump advarte også om at Irans støtte til opprørerne må «avsluttes umiddelbart».

Salami sa i talen sin at houthiene representerer jemenittene, og la til at gruppen tar uavhengige strategiske og operasjonelle beslutninger.

