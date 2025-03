Ekspert: Derfor kjører Trump tollkrig som alle i USA taper på

– Trumps tollsatser vil gjøre at prisveksten holder seg høy, og de med dårligst råd vil få svi mest. Arbeidsfolk blir hardest rammet, sier sosialøkonom Olav Chen til Dagsavisen.

Chen er senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand. Som profilert markedskommentator følger han endringene i USA tett.

Amerikanernes smerter som følge av økte tollsatser og handelskrig blir mer langvarig enn Donald Trump tror, mener Chen, og sier:

– Konsumentenes forbrukertillit ser ut til å være svekket i USA allerede, som følge av at forventningene til prisnivået har steget.

USA har fra februar 2024 til februar i år en samlet prisøkning i varehandelen på 2,8 prosent, viser amerikanske myndigheters oversikt. Mat- og dagligvarer har samlet økt med 2,6 prosent, noen viktigere enn andre og noen skiller seg ut. I den nevnte perioden har prisen for egg gått opp med nesten 59 prosent.

Eggkrisen er et resultat av flere sammenhengende årsaker – blant annet nye regler, økte produksjonskostnader og et historisk omfattende utbrudd av fugleinfluensa, ifølge Forbes Magazine, som i januar hadde en større reportasje om temaet.

– Har fryktet konsekvensene av en tollkrig

Foreløpig har Trumps politikk neppe hatt særlig innvirkning på folks lommebøker, tror Olav Chen.

– Jeg tror ikke Trumps politikk har slått inn så mye for vanlige folk ennå. Toll på import fra Canada, Mexico og Kina kom jo ganske nylig, og det tar litt tid før det påvirker prisene. Når det gjelder bedriftene, har mange «bygget opp lagrene» i påvente av at Trump skulle innføre høyere tollsatser, og importert litt ekstra før tollen slår inn, forklarer han.

Ukene med Trump som president har likevel sørget for stor bevegelse i markedet og på børsen.

Handelskrigen som USA-president Donald Trump har satt i gang, rammer også hans nære allierte Elon Musk, påpeker Olav Chen i Storebrand. (Kevin Lamarque, Reuters/NTB)

– De rike, eksempelvis Elon Musk, har også tapt mye på børsfallet. Musk har tapt stort av egen formuesverdi sammen med mange av de som har knyttet formuene sine opp mot aksjemarkedet, og noen mener jo at pågående børsuro kan tilskrives Trumps politikk, kommenterer Chen.

Han er likevel sikker på at prisøkningen og dårligere tider kommer for amerikanerne, og peker på en mulig ond spiral:

– De vil nok merke prisveksten mest på en del forbruksvarer, som biler og produkter som har stor importandel. Amerikanske forbrukere har fryktet konsekvensene av en tollkrig og er mer pessimistiske med tanke på prisveksten som kommer. Det er ofte en indikator på at det vil bli konsumert mindre, noe som igjen kan bremse amerikansk økonomi, forklarer Chen.

Mener Trump driver selvskading

Han observerer at også amerikanske bedrifter allerede er blitt mer økonomisk pessimistiske. Uforutsigbarhet er stikkordet.

– Det kan føre til at investeringsbeslutninger utsettes. Vi har sett at forventninger om investeringsvekst i USA nedjusteres for første gang på lenge. Du kan jo bare tenke deg hva som skjer i de fleste styrerom, inkludert i amerikanske bedrifter nå om dagen, mens Trump er «all over the place». Investering krever forutsigbarhet, og sånn sett hadde det egentlig vært bedre hvis Trump bare hadde innført en toll på 10 prosent og ferdig med det – det hadde i alle fall gitt litt forutsigbarhet, poengterer Chen, og legger til:

– Nå driver Trump med selvskading og sørger for at investeringsbeslutninger i styrerommene utsettes.

Han er klar på at både folk flest og store og små bedrifter rammes av Trumps handelskrig.

– Selv om prisene ikke nødvendigvis har økt helt ennå, går tollhevingene direkte på bedriftenes marginer og ganske straks må de bestemme seg for enten å ta tapet eller øke prisene.

– Så, alle amerikanere taper – hvorfor gjør Trump dette, da?

– Han vil «Make America Great Again» (MAGA), he-he. Trump sier jo at folk må tåle en short term pain (kortvarig smerte, red. anm.), men jeg tror at han tror den smerten er mer kortvarig enn hva jeg mener at den vil bli. Hans virkelighetsoppfatning er annerledes og gjelder også den økonomiske politikken.

Feil medisin mot handelsunderskudd

Nøkkelen bak valgene Trump tar innen handel er at forretningsmannen i presidentstolen ser handel som et nullsumspill, der andre land tjener på det og USA taper på det, ifølge Chen.

– Det gjelder ikke minst arbeidsplasser, spesielt fra de landene USA har et handelsunderskudd med. De fleste anerkjente økonomer vil derimot si at handel er vinn-vinn selv om noen land tjener mer enn andre. Skjevheten, som Trump vil rette opp, kommer delvis av at denne vinn-vinn-kaka ikke nødvendigvis er riktig fordelt innad i USA, sier Chen, og utdyper:

– Et godt eksempel på at USA har tjent på handel er jo hans venn Elon Musk, som er blitt rik med sitt salg av Tesla globalt og med god hjelp fra billig produksjon i Kina. Men lite eller ingenting av dette har tilfalt den amerikanske «average Joe». Det har imidlertid ikke noe med handelsunderskudd å gjøre, understreker økonomen.

Det er likevel det å rette opp handelsunderskuddet med andre land Trump tilsynelatende har til hensikt å gjøre, mener han.

– For at det skal skje, må den amerikanske konsumenten venne seg til å konsumere mindre. Jeg tror ikke velgerne hans har forstått den smerten der. De har konsumert mer enn de har produsert. Selv om Trump klarer å få mer produksjon tilbake til USA framover, vil neppe det store handelsunderskuddet jevnes ut uten mye mindre konsum fra amerikanske husholdninger.

– Og derfor går prisene opp?

– Ja, det kan du si, dersom Trumps eneste virkemiddel for å gjøre dette er å bruke toll mot resten av verden og eskalere handelskrigene ytterligere framover, svarer Chen.

Han oppsummerer slik:

– Det er mange inkonsistenser i Trumps politikk. I hans verden er handel mer et nullsumspill enn en vinn-vinn-kake, som i tillegg har gått på bekostning av arbeiderklassen. Det er helt feil. Selv for USA har kaka blitt større på grunn av handel, men fordelingen har ikke vært god nok i USA. For å endre det, hadde det vært bedre å endre skattepolitikken, men fra Trump kommer de største skattekuttene heller til bedriftene enn til vanlige folk.

