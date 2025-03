Voldsomt uvær herjer i USA, tornadoer krevde minst ti liv i Missouri

Det som beskrives som en «monsterstorm» i amerikanske medier, beveger seg denne helgen over USA. Uværet har med seg kraftig vind som fører til dødelige sandstormer og som også har utløst over 100 skog- og krattbranner.

Fram til lørdag morgen hadde uværet krevd flest liv i Missouri, der myndighetene så langt har meldt om ti omkomne. Blant dem var en mann som mistet livet da en tornado feide over hjemmet hans.

– Det er ugjenkjennelig som bolig. Bare vrakrester, sa rettsmedisiner Jim Akers i Butler County da han beskrev ulykkesstedet som møtte redningsmannskapene.

– Gulvet var opp ned. Vi gikk på vegger, fortsetter Akers, som legger til at redningsmannskapene likevel klarte å redde en kvinne i restene av boligen.

100 millioner innbyggere

Flere personer er også skadet som følge av tornadoenes herjinger i Missouri.

I delstaten Arkansas er det så langt bekreftet tre omkomne i fylket Independence. 29 andre er skadet i til sammen åtte fylker i delstaten etter at uværet herjet der natt til lørdag.

Det er meldt om skader på hjem og næringsbygg i 16 fylker i Arkansas.

I Texas meldte myndighetene om minst tre trafikkdødsfall fredag som følge av uværet i Amarillo.

De ekstreme værforholdene – som også omfatter vind i orkans styrke – vil ifølge meteorologene ramme et område som huser til sammen over 100 millioner mennesker. Det er fare for vindkast i opptil 36 sekundmeter i et område som strekker seg fra den canadiske grensa til Texas.

– Unikt

Ifølge eksperter er det uvanlig med slike ekstreme værforhold i mars.

– Det som er unikt med dette, er den store størrelsen og intensiteten, sier Bill Bunting i den nasjonale værtjenesten NWS' stormvarslingssenter i Norman i Oklahoma.

– Det dette gjør, er at det fører til virkelig betydelige konsekvenser i et veldig stort område, sier Bunting.