Store demonstrasjoner mot Trump på Grønland

«Yankee go home!», «We are not for sale» og «No means no» sto det blant annet på protestplakatene – der budskapet for anledningen var fremført på engelsk.

Det var demonstrasjoner både i Nuuk og i øyas nest største by Sisimut. Mange hadde også med seg grønlandske flagg og trommer.

– Vårt land. Vårt valg. Vår frihet, kommenterte Jens-Frederik Nielsen på Facebook til bildene fra lørdagens demonstrasjonen.

Nielsen leder det borgerlige partiet Demokraatit, som ble den store vinneren med 30 prosent av stemmene i tirsdagens valg på nytt grønlandsk parlament.

Journalister som dekket protestene, forteller om et stort oppmøte i Nuuk. Ifølge Dagens Nyheter var det rundt tusen demonstranter i byen, som har rundt 19.000 innbyggere.

En kvinne som har bodd i Nuuk i 40 år, sier til DR at hun aldri har sett så mange mennesker samlet før.

Trump har gjentatte ganger hevdet at USA vil «kjøpe» Grønland, noe som har skapt sterke reaksjoner.

Han har også antydet vilje til bruk av militærmakt for å få det som han vil, men har samtidig forsikret om at Grønlands innbyggere har rett til selvbestemmelse.

Torsdag fikk Trump spørsmål om hvordan han ser på utsiktene til en mulig annektering av Grønland, hvorpå han svarte at han «tror det kommer til å skje».

