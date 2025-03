Starmer sier Putin ikke tar fredsforhandlinger på alvor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi kan ikke tillate at president Putin spiller spill med president Trumps avtale, sier Starmer i en uttalelse fra Downing Street.

– Kremls fullstendige ignorering av president Trumps våpenhvileforslag viser kun at Putin ikke er alvorlig når det gjelder fred, heter det videre. Videre anklager Starmer Putin for å forsøke å forsinke en våpenhvile.

Utsagnet kommer etter at Putin fredag omtalte våpenhvileforslaget som godt, men sa at han har flere forbehold.

Starmer ventes å forsøke å skaffe lovnader fra allierte, primært fra Europa og Nato, om støtte til Ukraina i et virtuelt toppmøte lørdag morgen.

Starmer og Frankrikes president Emmanuel Macron har ledet innsatsen for å stable på plass en «koalisjon av villige» etter at Trump åpnet direkte forhandlinger med Putin i februar.

De sier en slik koalisjon, med støtte fra USA, er sikkerhetsgarantien som trengs for at ikke Putin skal bryte en eventuell våpenhvile. De har åpnet for å utplassere britiske og franske styrker på bakken i Ukraina, men det er uklart om andre land er villige til å gjøre det samme.

