Seks svensker og en danske hjulpet ut av Gazastripen denne uka

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Seks svensker forlot Gaza via grenseovergangen Kerem Shalom 12. mars for å reise videre til Sverige via Jordan, skriver svensk UD i en epost til nyhetsbyrået TT.

Siden krigen brøt ut etter Hamas-angrepet mot Israel i oktober 2023, har rundt 600 svensker forlatt Gaza. Rundt 50 svenske statsborgere skal fortsatt oppholde seg der, men tallene er usikre, skriver TT.

– UD arbeider for å, i den grad det er mulig, bistå svensker som har uttrykt et ønske om å forlate Gaza og fortsatt befinner seg der, skriver svensk UD videre.

En danske evakuert

Onsdag evakuerte Danmark enda en av sine borgere fra evakueringslisten ut a Gaza, bekrefter utenriksdepartementet til Ritzau.

– Alle på listen som på det nåværende tidspunkt kan og vil, er med det reist ut av Gaza, sier dansk UD, som av personvernhensyn ikke kan gi ytterligere opplysninger.

Forrige gang det ble evakuert dansker fra evakueringslisten ut av Gaza, var i februar i fjor. Til sammen er det evakuert 23 danske borgere ut av Gazastripen.

Stengt overgang

Grenseovergangen Kerem Shalom mellom Gaza og Egypt ble stengt i mai i fjor. Svenskene som krysset den denne uka, er de første som har forlatt Gazastripen med hjelp fra svensk UD siden da.

Ifølge departementet finnes det imidlertid mennesker som har tatt seg ut uten å ha fått konsulær hjelp.

Departementet opplyser videre at det også er gjennomført en konsulær aksjon på grenseovergangen mellom den okkuperte Vestbredden og Jordan, men uten å presisere hva den gjelder.

20 nordmenn

Det norske utenriksdepartementet opplyste i februar i fjor at rundt 20 norske borgere og personer med norsk tilknytning fortsatt var i Gaza. Det var rundt 300 personer på UDs opprinnelige liste.

NTB har spurt Utenriksdepartementet om hvor mange med norsk tilknytning som er på Gazastripen i dag.