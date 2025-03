Nesten 30 sivile skal være drept i flyangrep mot landsby i Myanmar

Landsbyen som skal ha blitt angrepet av regjeringsstyrkene fredag ettermiddag, kontrolleres av opprørere som kjemper mot militærjuntaen i Myanmar.

Ytterligere 30 mennesker ble såret i angrepet i Let Pan Hla, ifølge en talsperson for Mandalayfolkets forsvarsstyrke. Landsbyen ligger rundt 65 kilometer fra landets nest største by Mandalay.

Militæret hadde lørdag ikke kommentert angrepet. Myanmar har vært styrt av en militærjunta siden hæren grep makten og avsatte fredsprisvinner Aung San Suu Kyis valgte regjering 1. februar 2021.

Det utløste store protester i folket, men sikkerhetsstyrkene slo ned på de fredelige demonstrantene med hard hånd. Tusenvis av mennesker er siden drept, og titusener er fengslet.

Ingen forsvar mot kampfly

Mange av militærjuntaens motstandere har tatt til våpen, og det råder nå borgerkrig i store deler av Myanmar mellom regjeringsstyrker og ulike væpnede grupper.

Militærjuntaen har trappet opp sine flyangrep mot den væpnede prodemokratiske militsen Folkets forsvarsstyrker (PDF) og geriljaer som representerer ulike etniske minoriteter. Sistnevnte har i mange tiår kjempet for økt selvstyre. Gruppene slår seg innimellom sammen for å utføre felles angrep mot regjeringshæren.

Motstandsstyrkene har ingen måte å forsvare seg mot luftangrep på.

Seks barn

Det anslås at militærjuntaen nå kontrollerer under halvparten av landet. Landsbyen som skal ha blitt angrepet fredag, ligger like ved byen Singu, som Mandalayfolkets forsvarsstyrke (MDY-PDF) erobret i juli i fjor. MDY-PDF er alliert med de største opposisjonsgruppene i Myanmar.

Ifølge uttalelsen som gruppa publiserte i sosiale medier lørdag, er seks barn blant de minst 27 som ble drept i luftangrepet mot Let Pan Hla. En talsperson forteller at ti hus i nærheten av markedet ble ødelagt av bombene.

– Luftangrepet var ikke rettet mot et militært mål, men mot markedsområdet, som sivile besøker daglig, sier talspersonen i en melding til nyhetsbyrået AP, som bare navngir ham ved fornavnet Osmond.

Mangel på uavhengige kilder

Opplysningene fra landsbyen lar seg ikke verifisere fra uavhengig hold. Området mangler stort sett tilgang til internett og mobiltelefon.

Den uavhengige nettavisa Myanmar Now melder at dødstallet fra et flyangrep som traff en tebutikk i nærheten av markedsplassen, er oppe i 30. Tilstanden er kritisk for sju av de sårede, ifølge avisa.

Borgerkrigen har drevet nærmere 3,5 millioner mennesker på flukt, og nesten hver tredje innbygger, nærmere 20 millioner mennesker, har behov for nødhjelp.

Siden militærkuppet i 2021 er 2224 sivile drept i 4157 luftangrep, ifølge en rapport fra den myanmarske organisasjonen Nyan Lynn Thit Analytica i februar. Minst 3466 sivile er såret i angrepene.