Granskning: Minst 14 mennesker risikerer dødsstraff i Iran etter demonstrasjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Demonstrasjonene de har deltatt i, var mot menneskerettsbrudd og mot påbudet om at kvinner dekker til håret. Ti menn har allerede blitt henrettet for å ha deltatt i demonstrasjonene, ifølge uavhengige eksperter som har undersøkt situasjonen på oppdrag for FNs menneskerettsråd.

– Kriminaliseringen, overvåkingen og den vedvarende undertrykkelsen av demonstranter, familiene til ofre og overlevende, særlig kvinner og jenter, er svært urovekkende, sier Sara Hossain, som har ledet granskningen.

Det brøt ut store demonstrasjoner i Iran i september 2022, der slagordet var «kvinne, liv frihet». Demonstrasjonene startet etter at Mahsa Amini, en ung, kurdisk kvinne, døde i politiets varetekt. Hun ble pågrepet for å ikke ha dekket til håret godt nok.

Ifølge granskningskommisjonen har tilståelser blitt tvunget fram gjennom bruk av tortur, og det er store bekymringer for om de rammede har fått rettferdige rettssaker.

Iranske myndigheter overvåker kvinner, og de tolerer, og i visse tilfeller oppmuntrer til, at selvoppnevnte moralske voktere begår angrep eller overgrep mot dem, ifølge granskerne.