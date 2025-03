Budsjettforslag vedtatt i Senatet – ingen nedstenging av statsapparatet i USA

Demokratenes minoritetsleder i Senatet Chuck Schumer gjorde fredag helomvending og sa at han likevel ville stemme for Republikanernes budsjettforslag for å hindre nedstengning.

Ni andre demokrater slo følge med ham og budsjettforslaget ble vedtatt med 62 mot 38 stemmer i første avstemning.

Også i den siste og endelige avstemningen ble det vedtatt, og nå venter kun president Donald Trumps signatur. Den endelige fordelingen ble 54 stemmer mot 46.

Demokratene kritiserer Republikanerne for å ha involvert dem lite i budsjettarbeidet, og de mener også budsjettet har flere mangler, blant annet når det gjelder helsetilbud.

Budsjettet holder statsapparatet gående ut september. Fristen for å bli enige var ved midnatt fredag.

Schumers avgjørelse ble møtt med misnøye av mange i partiet, som ønsker å kjempe mot Trump-administrasjonens agenda. Flere forsøkte å presse partifellene i Senatet til å stanse forslaget.

– Det amerikanske folk sendte demokrater til Kongressen for å kjempe mot republikansk dysfunksjon og kaos, heter det i et brev til Schumer fra 66 demokratiske kongressrepresentanter.

Hakeem Jeffries, som leder partiet i Representantenes hus, oppfordret senatorene til å blokkere forslaget og forsøke å forhandle fram et kompromiss med Republikanerne. Flere har sagt at ansvaret for nedstengningen ville falle på Republikanerne, gitt at de kontrollerer begge kamre i Kongressen og Det hvite hus.

– Om du nekter å fremme et forslag som har noen demokratiske innspill og du så ikke får demokratiske stemmer, så er det Republikanernes feil, sa senator Patty Murray.

Kommentar: To nye, klart autoritære grep fra Trump

Les også: Har han blikket mot Det hvite hus i 2028?

Les også: Orban røper Trump-avtale: – Styrker vår allianse