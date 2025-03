AP: Trump tar i bruk lov fra 1798 for å fremskynde massedeportasjoner

Alien Enemies Act er ment for bruk i krigstid og er ikke blitt anvendt siden 2. verdenskrig. Den gir presidenten omfattende fullmakter til å spore opp og deportere innvandrere som ikke har lovlig opphold i landet.

Flere amerikanske medier skrev fredag at Trump kom til å ta i bruk loven, og lørdag melder nyhetsbyrået AP at det har skjedd i form av en erklæring fra presidenten.

Trumps erklæring er rettet mot den kriminelle venezuelanske gjengen Tren de Aragua (TdA), som her hevdes å være en fiendtlig styrke som opptrer på vegne av Venezuelas regjering.

Internering i krigstid

– Gjennom årene har venezuelanske nasjonale og lokale myndigheter overlatt stadig større kontroll over sine territorier til transnasjonale kriminelle organisasjoner, deriblant TdA, heter det i uttalelsen fra Trump.

– Resultatet er en hybrid kriminell stat som utfører en invasjon og et rovdyraktig streiftog inn i USA, og som utgjør en betydelig fare for USA, hevdes det videre.

Loven ble sist brukt som et ledd i interneringen av japansk-amerikanske sivile under 2. verdenskrig. Bare to andre ganger tidligere i USAs historie er loven tatt i bruk – under 1. verdenskrig og under 1812-krigen.

Kamp i rettsvesenet

Erklæringen kommer samme dag som en føderal dommer i Washington avviste Trump-administrasjonens forsøk på å deportere fem venezuelanere med henvisning til den varslede ordren. Kjennelsen er et forvarsel om at Trumps siste trekk kan bli møtt med sterk motstand i rettsvesenet.

Ulovlig innvandring var blant Trump-velgernes hovedbekymringer, og han lovet å deportere millioner av innvandrere uten lovlig opphold.

Trump hevdet alt i valgkampen at han kan ta i bruk loven, som altså åpner for å utvise utlendinger fra land USA er i krig med. De økte fullmaktene Trump nå gir seg selv, kan potensielt øke omfanget og farten på deportasjonene, ifølge AP.

